Christine Lagarde kimdir? Avrupa Merkez Bankası Başkanı görevini şubatta bırakıyor

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Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) başkan değişiyor. Banka, Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacağını 29 Ekim 2026'da yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Lagarde kararını, faiz kararlarını veren Yönetim Konseyi'ne ve AB Konseyi Başkanı António Costa'ya bildirdi. Sekiz yıllık görev süresi Ekim 2027'de dolacaktı. ECB ayrılık için bir gerekçe açıklamadı.

CHRISTINE LAGARDE NE ZAMAN AYRILACAK?

Christine Lagarde, ECB başkanlığını 7 Şubat 2027'de bırakacak. Görev süresinin bitmesine yaklaşık sekiz ay kalmış olacak.

Açıklama, ECB'nin faiz kararını duyurmaya hazırlandığı gün geldi. Yönetim Konseyi üyeleri Lagarde'a teşekkür edip onu uzun süre ayakta alkışladı. Costa da halefini belirleme sürecinin aynı gün başlayacağını söyledi.

LAGARDE'IN YERİNE KİM GELECEK?

Lagarde'ın yerine gelecek ismi AB Konseyi atayacak. Atama, AB maliye bakanlarının tavsiyesi alındıktan, Avrupa Parlamentosu ile ECB Yönetim Konseyi'nin görüşü sorulduktan sonra nitelikli çoğunluk oyuyla yapılacak.

Olası adaylar arasında İspanya Merkez Bankası'nın eski başkanı, bugün Uluslararası Ödemeler Bankası'nı (BIS) yöneten Pablo Hernández de Cos ile Hollandalı Klaas Knot'un adı geçiyor. Bloomberg'in ekim ayında ekonomistlerle yaptığı ankette Hernández de Cos en güçlü aday olarak görüldü.

CHRISTINE LAGARDE KİMDİR?

Christine Lagarde, Kasım 2019'dan bu yana Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı olan Fransız hukukçu ve siyasetçi. Görevi Mario Draghi'den devraldı. ECB'nin dördüncü, Fransa'dan çıkan ikinci başkanı.

Liseyi ABD'de, Maryland'deki Holton-Arms okulunda okudu ve 1974'te mezun oldu. 1977'de Aix-en-Provence Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde (Sciences Po) ekonomi ve finans alanında yüksek lisans yaptı. 1980'de Paris X Hukuk Fakültesi'nde ticaret hukuku ve iş hukuku üzerine yüksek lisansını tamamladı; 1980-1982 yıllarında aynı fakültede sözleşme hukuku dersleri verdi.

ECB başkanı olarak Avrupa Sistemik Risk Kurulu'na da başkanlık ediyor. Fransa, 2026'da kendisine Legion d'honneur nişanının Grand Officier derecesini verdi.

CHRISTINE LAGARDE KAÇ YAŞINDA?

Christine Lagarde 70 yaşında. 1 Ocak 1956'da doğdu.

CHRISTINE LAGARDE NERELİ?

Christine Lagarde Fransız ve Paris doğumlu.

CHRISTINE LAGARDE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Christine Lagarde, siyasete girmeden önce 18 yıl avukatlık yaptı. 1981'de uluslararası hukuk bürosu Baker McKenzie'nin Paris ofisine katıldı, 1987'de ortak oldu. 1995-1999 arasında Paris ofisini yönetti ve büronun küresel yürütme kurulunda yer aldı. 1999'dan 2005'e kadar Chicago merkezli büronun küresel başkanıydı.

Fransa hükümetine 2005'te Dış Ticaret Bakanı olarak girdi. 2007'de kısa bir süre Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı yaptı, aynı yıl Ekonomi ve Maliye Bakanı oldu. Bu koltukta Fransa'nın 2008'in ikinci yarısındaki AB Konseyi dönem başkanlığını ve 2011'deki G20 dönem başkanlığını yürüttü.

2011'de Dominique Strauss-Kahn'ın yerine Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) genel müdürü oldu. 2016'da ikinci dönem için yeniden seçildi, Eylül 2019'da fondan ayrıldı. Kasım 2019'da ECB'nin başına geçti.