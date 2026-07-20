Kriptoda bu hafta: Bitcoin fiyatını bu veriler belirleyecek

KRİPTODA DÜZENLEME TRAFİĞİ WASHINGTON'DA YOĞUNLAŞIYOR

Haftanın kripto tarafındaki ilk başlığı, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir alt komitesinin 21 Temmuz saat 17.00'de düzenleyeceği duruşma oluşturuyor. Oturum, Mali Suçları Araştırma Ağı'nın (FinCEN) gözetimine odaklanacak.

Düzenleme takviminde iki kritik son tarih de öne çıkıyor. Para Birimi Denetleme Ofisi'nin (OCC), GENIUS Yasası kapsamında stablecoin ihraççılarına kara para aklama ve yaptırım uyumu standartları getiren kural önerisine ilişkin görüş süresi 24 Temmuz'da doluyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC), spot Bitcoin'i referans alan 7/24 işlem ve sürekli tarz standart vadeli sözleşmelere ilişkin görüş süresi ise 27 Temmuz'da kapanıyor. Bu adım, düzenleyicinin Kalshi'de ilk düzenlenmiş Bitcoin sürekli sözleşmesini onaylamasından yaklaşık üç ay sonra geldi. Stablecoinler için ilk kapsamlı federal çerçeveyi kuran GENIUS Yasası bu ay bir yaşına girdi, ancak üzerine inşa edilen kurallar hâlâ yazılıyor.

MAKRODA GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ ECB KARARINDA

Makro takvimin merkezinde perşembe günü açıklanacak iki faiz kararı yer alıyor. ECB, kararını 23 Temmuz saat 15.15'te duyuracak ve piyasalar politika faizinin yüzde 2,4'te sabit kalmasını bekliyor. Bankanın basın toplantısı ise saat 15.45'te başlayacak. Aynı gün saat 14.00'te TCMB Para Politikası Kurulu da faiz kararını açıklayacak. Kurulun ağustosta toplanması planlanmadığı için temmuz kararı ayrı bir önem taşıyor. TCMB son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Türkiye tarafında haftaya veri akışı da eşlik edecek. TÜİK, 23 Temmuz saat 10.00'da temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak. TCMB ise 24 Temmuz'da Reel Kesim Güven Endeksi ile İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı'nı duyuracak.

Küresel veri gündeminde de enflasyon başlıkları öne çıkıyor. 20 Temmuz saat 15.30'da Kanada haziran enflasyonu, 22 Temmuz saat 09.00'da İngiltere haziran enflasyonu açıklanacak. 23 Temmuz saat 15.30'da ABD haftalık işsizlik başvuruları yayımlanacak. 24 Temmuz saat 02.30'da Japonya haziran enflasyonu, saat 11.00'de Euro Bölgesi öncü bileşik PMI ve saat 16.45'te ABD öncü imalat ve hizmet PMI verileri gelecek.