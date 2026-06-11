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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

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Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. ECB Başkanı Lagarde, artırımın Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enflasyonist baskılardan kaynaklandığını belirtti. Dünya Bankası ise küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini artırma kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 değer kazanarak 621,97 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 24.209,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,48 yükselerek 8.200,8 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak 50.504,74 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 artarak 10.303,88 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,22 düşüşle 1,151 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'da ABD ve İran unsurlarının çatışma iklimine geri dönebileceği ve savaşın yeni aşamasında tarafların daha sertleşebileceği endişeleri piyasalarda risk fiyatlamalarının sürmesine yol açarken, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının durma noktasına gelmesi sonrası enerji fiyatlarında görülen keskin artışlar enflasyonist baskıları körüklüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enflasyonist baskılar doğrultusunda, piyasa beklentilerine paralel olarak Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel piyasalarda ciddi enflasyonist baskılar oluşturduğunu belirterek, faiz artırımının Orta Doğu'daki savaşın doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Öte yandan Dünya Bankası bugün yayımladığı raporunda Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da yüzde 2,5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda yüzde 1,3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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