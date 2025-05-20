Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor

Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
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Komşu Bulgaristan, para birimini değiştirmeye hazırlanıyor. Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı Dimitar Radev, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ulusal para birimi levadan Euro'ya geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Bulgaristan, yeni yıldan itibaren para birimini değiştirmeye hazırlanıyor.

EURO'YA GEÇİŞ İÇİN TARİH VERDİLER

Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı (BNB) Dimitar Radev, Plevne şehrinde basına yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, Euro'ya geçmek üzere gerekli ön koşulların tamamını yerine getirmiş bulunuyor ve hedefimiz 1 Ocak'tan itibaren Euro'ya geçmektir." ifadelerini kullandı.

ONAY BEKLENİYOR

BNB adına konuştuğuna işaret eden Radev, "Tam olarak hazır olduğumuzu belirtirken, kendi değerlendirmemiz tabii ki yeterli olamaz. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bu konuda son söz sahibi olacak. Bu iki kurumdan beklenen onay sonrası katılım prosedürü tamamlanmış olacak." diye konuştu.

"BULGARİSTAN ENFLASYON KONUSUNDA DA GEREĞİNİ YAPTI"

Radev, Euro'ya geçiş konusunda en önemli kriterlerinden biri olan enflasyon konusunda da Bulgaristan'ın gereğini yaptığını söyleyerek nisana kadar yıllık ortalama enflasyon oranının yüzde 2,7 düzeyinde kaldığını anımsattı.

"EURO'YA KATILAN ÜLKELERDE HAYAT STANDARTLARI YÜKSELDİ"

Euro'ya geçiş nedeniyle vatandaşların mevduat hesaplarındaki paraların azalmayacağını da ifade eden Radev, "Yıllar önce Euro'ya katılan ülkelerde vatandaşların gelirlerinde yüzde 10-15 artış kaydedildi ve hayat standartları yükseldi." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI REFERANDUM TALEP ETMİŞTİ

Bulgaristan Parlamentosu ve hükümetinin daha önce almış olduğu, ülkenin ulusal para birimi levadan Euro'ya geçmesine ilişkin kesin kararın referanduma sunulmasına sürekli karşı çıkan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, aniden karar değiştirerek son sözün halka verilmesini önermişti. Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova ise bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek, genel oturumda gündeme alınmasını reddetmişti.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdrakula:

Enflasyona bak:)) durmak yok yola devam amiplerle beraber

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