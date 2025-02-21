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Avrupa Merkez Bankası dijital euro ile stablecoin rekabetine hazırlanıyor

Avrupa Merkez Bankası dijital euro ile stablecoin rekabetine hazırlanıyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), merkez bankası parasının Blockchain teknolojisinin kullanımı için kapsamlı bir plan duyurdu. İki aşamalı proje, döviz işlemlerinin mutabakatı dahil olmak üzere uluslararası finansal işlemleri kapsıyor. Bu girişim Avrupa dijital varlık pazarını güçlendirmeyi hedefliyor.

ECB'nin yeni projesi, finansal inovasyonu güvenlik ve istikrarla birleştirmeyi amaçlıyor. Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone liderliğindeki çalışma, Avrupa finansal ekosisteminin uyumunu ve entegrasyonunu artırmaya odaklanıyor.

Avrupa Finansal Sistemi Dijital Çağa Adım Atıyor

ECB'nin dijital dönüşüm hamlesi, dolar destekli stablecoinlerle rekabet etme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Merkez bankası, uzun süredir devam eden merkez bankası dijital para birimi (CBDC) pilot çalışmalarını somut adımlara dönüştürüyor.

Finansal piyasalardaki bu değişim, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. ECB'nin iki aşamalı planı, merkez bankası parasının dijital defter teknolojisinde kullanımını optimize ederek, uluslararası finansal işlemlerin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin'in (BTC) volatilitesi ve kara para aklamayla ilişkisi nedeniyle hazine varlığı olarak kullanılmasına karşı çıkıyor. Bu durum, kurumun geleneksel kripto varlıklara mesafeli yaklaşımını sürdüreceğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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