Avrupa'dan stablecoin tehdidine karşı dijital euro hamlesi

Avrupa Merkez Bankası, dijital ödemelerin yaygınlaşması ve çevrimiçi alışverişin artmasıyla nakit kullanımının sınırlandığına dikkat çekiyor. AMB yönetim kurulu üyesi Cipollone, nakit paranın "Avrupa finansal sisteminin temel taşı" olduğunu belirtmesine rağmen çevrim içi kullanılamamasının büyük bir dezavantaj oluşturduğunu ifade ediyor. Bu boşluğun ABD merkezli stablecoinler tarafından doldurulması, Avrupa'nın parasal egemenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Avrupalı Tüketiciler Dijital Euro Projesine Mesafeli Yaklaşıyor

Avrupa Merkez Bankası, ABD dolarına endeksli stablecoinlerin Avrupa genelinde artan popülaritesine karşı uyarılarını yoğunlaştırıyor. AMB yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) başlatılmasının euro bölgesinin parasal egemenliğini korumaya yardımcı olabileceğini savunuyor.

Cipollone'nin AMB'nin resmi web sitesinde yayınlanan açıklamasında, potansiyel bir dijital euronun "euro bölgesi içinde yabancı para birimi stablecoinlerinin yaygın bir değişim aracı haline gelme potansiyelini sınırlayacağı" ifade ediliyor.

AMB yetkilisi, stablecoinler ve uluslararası kart planları dahil olmak üzere yabancı sağlayıcılara aşırı bağımlılığın Avrupa'nın parasal egemenliğini tehlikeye attığını tekrarladı. Cipollone ayrıca mevcut ABD yönetiminin kripto dostu tutumuna da dikkat çekerek bu durumun sadece ücret ve veri kaybına değil euro mevduatlarının ABD'ye taşınmasına da neden olabileceğini söyledi.

Finansal egemenliğin korunması için kamu-özel ortaklığına ihtiyaç olduğunu belirten Cipollone, "Dijital euro, AB mevzuatına dayalı egemen bir Avrupa ödeme aracı olarak bu ortaklığın temel taşı olacaktır" dedi.

Nakit paranın finansal kapsayıcılık ve dayanıklılığı sağlamadaki hayati rolüne rağmen çevrim içi alışverişlerin artması, nakit kullanımını sınırlandırıyor. AMB yetkilisi, Avrupa perakende işlemlerinin üçte birinin artık çevrimiçi gerçekleştiğini fakat nakdin burada kullanılamadığını belirtti.

Bu durumda Avrupa ülkelerinin Avrupa dışı ödeme sistemlerine güvenmek zorunda kaldığını söyleyen Cipollone, "Harekete geçme zamanı şimdi" diye vurguladı. AMB'nin çabalarına rağmen dijital euro önerisi, Avrupalı tüketiciler arasında özellikle veri gizliliği endişeleri nedeniyle şüpheyle karşılanıyor.