Avrupa Merkez Bankası CBDC ilerlemesini duyurdu

Avrupa Merkez Bankası, dijital para birimi gelişmelerine dair ilk raporunu yayımladı. Gizlilik koruması ve çevrimdışı işlem yapabilme kapasitesi gibi özelliklerle donatılmış Blockchain temelli bu yeni para birimi, finansal teknolojilerde büyük bir yenilik vaadiyle geliyor. Rapor, kullanıcıların veri güvenliğini sağlamayı ve modern ödeme sistemlerine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

ECB'den Blockchain Temelli Dijital Para Devrimine İlk Adım

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital euro çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. 24 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılan rapor, projenin ilk evresini tamamladığını gösteriyor. Raporda öne çıkan konular arasında, kullanıcı gizliliğinin korunması için alınacak önlemler dikkat çekiyor.

ECB'nin açıklamalarına göre dijital euro kullanıcılarının işlemleri, çeşitli teknolojik yöntemlerle güvence altına alınacak. Takma adlar, karma işlevler ve şifreleme teknikleri, bu koruma kalkanının temel taşlarını oluşturuyor. Raporda ayrıca finansal hizmet sağlayıcılarının, kullanıcı verilerini ticari amaçlarla kullanabilmesi için açık rıza şartı getiriliyor.

Projenin bir diğer ilgi çekici yönü, çevrimdışı işlem yapabilme özelliği. Bu sayede, kullanıcılar aracı kurumlara ihtiyaç duymadan, doğrudan ödemelerini gerçekleştirebilecek. Akıllı telefonlar ve özel cihazlar, bu işlemlerin yapılmasında kilit rol oynayacak.

ECB bünyesinde oluşturulan "Kural Kitabı Geliştirme Grubu", projenin teknik ve yasal çerçevesini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Grubun, 2024 yılı sonuna kadar geniş katılımlı bir istişare süreci sonunda nihai taslağı sunması bekleniyor.