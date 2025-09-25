Avrupa Merkez Bankası dijital Euro için tarih verdi

Avrupa Birliği'nin uzun süredir planlanan merkez bankası dijital para birimi projesi olan dijital euro yeni bir ertelemeyle karşı karşıya. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone, dijital para biriminin 2029 ortasında hayata geçebileceğini açıkladı. Avrupa Parlamentosu'ndaki yasal süreçler projenin ilerlemesini yavaşlatıyor.

Avrupa Dijitalde Geç Kalıyor

Frankfurt'ta düzenlenen bir finans konferansında konuşan Cipollone, "2029'un ortası adil bir değerlendirme olabilir" dedi. ECB yetkilisi, konunun AB üye devletleri düzeyinde aktif olarak tartışıldığını belirtti.

Cipollone'nin açıkladığı takvim doğru çıkarsa, dijital euro projesi için yeni bir erteleme söz konusu olacak. Özellikle ABD'nin stablecoin hamleleri karşısında Avrupa'nın finansal egemenliğini korumak için dijital para birimine ihtiyaç olduğu yönündeki çağrılar artarken bu gecikme dikkat çekici.

Avrupa Parlamentosu'nun projeye yönelik yasal düzenlemeleri onaylaması gerektiğini vurgulayan Cipollone, parlamentonun dijital euro'nun ilerlemesindeki en büyük engel olduğunu söyledi. "Yıl sonuna kadar üye devletler arasında genel bir yaklaşıma, bir anlaşmaya varmalıyız." diyen ECB yetkilisi, parlamentonun Mayıs 2026'ya kadar dijital euro konusunda bir pozisyon alacağını öngördüğünü ekledi.

Cipollone'nin Avrupa'nın merkez bankası dijital para birimi lansmanına ilişkin değerlendirmesi, AB bakanlarının geçen hafta dijital euro yol haritası konusunda "uzlaşma" sağlamasından kısa bir süre sonra geldi. Bu uzlaşma kapsamında potansiyel dijital para birimine ilişkin elde tutma limitleri belirlendi.

İrlanda Maliye Bakanı ve Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe geçen cuma günü düzenlediği basın toplantısında "Vardığımız uzlaşmaya göre, ECB ihraç konusunda nihai kararını vermeden önce Bakanlar Konseyi'nde tartışma fırsatı olacak." açıklamasını yapmıştı.

ECB, ekim ayında bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğine karar vermeyi hedeflerken Avrupa yetkilileri merkez bankası dijital para birimi hazırlıklarına devam ediyor. ECB sözcüsü, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin 24 Ekim'de dijital euro hakkında ilerleme raporu sunmasının beklendiğini açıkladı.

Raporun ardından milletvekillerinin değişiklik önerilerini sunmak için altı hafta, tartışmalar için ise beş ay daha süreleri olacağı belirtildi. 2020 yılının ekim ayında tanıtılan dijital euro projesi, yasal ve teknik altyapı çalışmaları nedeniyle planlanan takvimin gerisinde kalıyor.