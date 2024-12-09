Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başlarken yurtiçinde döviz fiyatları hareketlendi

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği beslemesine karşın Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıklar ile Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

FED'İN GEELCEK HAREKETLERİ BU HAFTA TAHMİN EDİLECEK

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta "ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini" açıklamasının ardından ülkede bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönem projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

TRUMP FED'E DOKUNMAYACAK

Öte yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların uluslararası ticaretin üzerinde oluşturacağı olası etkilere ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Fed Başkanı Powell'ı görevden almayacağını açıklaması, bir süredir Fed ile Trump arasında çıkabilecek olası uyumsuzluklara dair kaygıları bir nebze yatıştırdı.

Trump, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uygulayacağı ek gümrük vergilerinin ülkede fiyatları artırmayacağını garanti edemeyeceğini de söyledi. Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyondaki ilerlemenin duraklamış gibi göründüğünü ve enflasyonu şu anda iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olarak gördüğünü ifade etti.

FAİZ DÜŞÜŞÜ ERTELENEBİLİR

Politika faizinin çok hızlı düşürülmesinin enflasyonu yeniden ateşleyebileceğine işaret eden Bowman, "Enflasyon yüksek kalmaya devam ederken politika faizini düşürmede temkinli ve kademeli bir şekilde ilerlememizi tercih ederim." dedi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş gücü piyasasının büyük ölçüde istikrarlı göründüğünü, enflasyondaki genel ilerlemenin de hala cesaret verici olduğunu belirtti. Fed'in faiz indirimi yapmak ve yapmamak arasında yakın seçimler yapacağı bir dizi toplantı gerçekleştireceğini aktaran Goolsbee, faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

SOSYAL MEDYA KÜRESEL TİCARET SAVAŞININ MERKEZİNDE

ABD'de federal mahkeme tarafından Çinli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasanın lehine karar alındı. TikTok kararı sonrası Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın hisseleri yüzde 2,5 değer kazandı.

Fed'in bu ay faiz indirimlerine devam edeceğine dair iyimserlikle Tesla'nın hisseleri yüzde 5,3, Amazon'un hisseleri yüzde 2,9 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 yükseldi. Nvidia'nın hisseleri ise yüzde 1,8 düştü.

UnitedHealth Üst Yöneticisi Brian Thompson'ın geçen hafta silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası değer kaybeden UnitedHealth hisseleri cuma günü düşmeye devam etti. UnitedHealth hisseleri, haftayı yüzde 5,1 kayıpla tamamladı.

ABD BORSASI REKOR TAZELEDİ

Söz konusu gelişmelerle New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselerek kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Avrupa borsalarında ise cuma günü İngiltere hariç alıcılı bir seyir önce çıkarken, ECB'nin bu hafta açıklayacağı yılın son para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını koruyor. Siyasi belirsizliklerin sürdüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

Öte yandan, İngiliz firmaları, kasımda iş ilanlarını azaltmaya devam etti. İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu ve KPMG'ye göre, kalıcı pozisyonlardaki düşüşün etkisiyle boş pozisyonlar Ağustos 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Söz konusu gelişmelerle cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükseldi.

ASYA'DA GÜNEY KORE ETKİSİ

Asya borsalarında ise Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korurken, Japonya hariç negatif bir seyir izleniyor. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Japonya ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 büyüme performansı gösterdi.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge, yeterli sayıya ulaşılamaması sebebiyle kabul edilmedi. Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanı nedeniyle "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturulduğu belirtilirken, Yeol hakkında polisin seyahat yasağı talep etmeyi değerlendirdiğinin aktarılması, Güney Kore'de siyasi krizin daha da derinleşeceğine ilişkin endişeleri besledi.

ÇİN'DEN DEV ALTIN ALIMI

Çin Merkez Bankası, 6 aylık bir aranın ardından altın alımına yeniden başladı. Çin'in altın varlıkları bir önceki ay 72,80 milyon ons iken, kasım sonunda 72,96 milyon onsa yükseldi. Ekim ayı sonunda 199,06 milyar dolar olan Çin'in altın rezervlerinin değeri, geçen ayın sonunda 193,43 milyar dolara geriledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 geriledi.

BORSA İSTAKBUL DEĞER KAZANDI

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı.

DÖVİZ KURLARI HAFTAYA YÜKSEK BAŞLADI

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, avro 36,7140 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 34,8040 liradan alınan dolar, 34,8060 liradan satılıyor. 36,7120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7140 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

12.30 Avro Bölgesi, aralık ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları

19.00 ABD, kasım ayı tüketici enflasyon beklentisi