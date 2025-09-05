ECB Başkanı Avrupa dışı stablecoin ihraççıları için acil tedbir istedi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, AB dışı stablecoin ihraççılarının AB standartlarına tabi tutulması gerektiğini açıkladı. Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesindeki boşluklar, ortak ihraç planlarında düzenleyici arbitraj riski yaratıyor. Kaçış durumunda AB rezervleri yetersiz kalabilir ve yatırımcılar risk altında kalabilir.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kritik bir uyarı yaptı. Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun yıllık konferansında konuşan Lagarde, MiCA düzenlemesindeki boşlukların stablecoin piyasasında tehlike yarattığını vurguladı.
Lagarde Uluslararası Stablecoin İş Birliği İçin Harekete Geçti
EVB başkanı Christine Lagarde, AB ve AB dışı kurumların birlikte değiştirilebilir stablecoin ihraç ettiği çoklu ihraç planlarında ciddi zayıflıkların bulunduğunu belirtti.
Bu düzenlemelerde, MiCA'nın sıkı gereksinimleri sadece AB bileşeni için geçerli olup, potansiyel düzenleyici arbitraj fırsatları yaratıyor.
ECB başkanı, kaçış durumunda yatırımcıların doğal olarak en güçlü güvencelerin bulunduğu yargı yetkisinde itfa etmeyi tercih edeceklerini söyledi.
Bu durumun AB'de tutulan rezervlerin yoğunlaşmış talebi karşılamak için yetersiz kalmasına neden olabileceğini uyardı.
Lagarde, diğer yargı yetkilerinde güçlü denklik rejimleri ve AB ile AB dışı kurumlar arasındaki varlık transferlerini yöneten uygun güvencelerin desteklemediği sürece bu tür planların AB'de faaliyet göstermesini önleyecek Avrupa mevzuatı çağrısında bulundu.
271 milyar dolara ulaşan stablecoin piyasası, Donald Trump yönetiminin kripto dostu politikalarıyla ivme kazanırken, düzenleyici belirsizlikler artmaya devam ediyor.