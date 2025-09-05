Haberler

ECB Başkanı Avrupa dışı stablecoin ihraççıları için acil tedbir istedi

ECB Başkanı Avrupa dışı stablecoin ihraççıları için acil tedbir istedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, AB dışı stablecoin ihraççılarının AB standartlarına tabi tutulması gerektiğini açıkladı. Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesindeki boşluklar, ortak ihraç planlarında düzenleyici arbitraj riski yaratıyor. Kaçış durumunda AB rezervleri yetersiz kalabilir ve yatırımcılar risk altında kalabilir.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kritik bir uyarı yaptı. Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun yıllık konferansında konuşan Lagarde, MiCA düzenlemesindeki boşlukların stablecoin piyasasında tehlike yarattığını vurguladı.

Lagarde Uluslararası Stablecoin İş Birliği İçin Harekete Geçti

EVB başkanı Christine Lagarde, AB ve AB dışı kurumların birlikte değiştirilebilir stablecoin ihraç ettiği çoklu ihraç planlarında ciddi zayıflıkların bulunduğunu belirtti.

Bu düzenlemelerde, MiCA'nın sıkı gereksinimleri sadece AB bileşeni için geçerli olup, potansiyel düzenleyici arbitraj fırsatları yaratıyor.

ECB başkanı, kaçış durumunda yatırımcıların doğal olarak en güçlü güvencelerin bulunduğu yargı yetkisinde itfa etmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Bu durumun AB'de tutulan rezervlerin yoğunlaşmış talebi karşılamak için yetersiz kalmasına neden olabileceğini uyardı.

Lagarde, diğer yargı yetkilerinde güçlü denklik rejimleri ve AB ile AB dışı kurumlar arasındaki varlık transferlerini yöneten uygun güvencelerin desteklemediği sürece bu tür planların AB'de faaliyet göstermesini önleyecek Avrupa mevzuatı çağrısında bulundu.

271 milyar dolara ulaşan stablecoin piyasası, Donald Trump yönetiminin kripto dostu politikalarıyla ivme kazanırken, düzenleyici belirsizlikler artmaya devam ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Gürsel Tekin'den ilk görüntülü açıklama: CHP'yi derhal adliye koridorlarından çıkarmalıyız

Gürsel Tekin'den görüntülü mesaj: İlk işimiz bu olacak
Putin'den Batı'ya tarihi rest: Ukrayna'ya göndereceğiniz asker yasal hedef olur

Putin'i küplere bindiren plan: Göndereceğiniz askerleri vururuz
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Bütün Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya deplasmanda şov yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
title