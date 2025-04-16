ABD'nin stablecoin politikaları Avrupa'yı tedirgin ediyor

Kripto para dünyasındaki düzenlemeler, ABD ve Avrupa arasında yeni bir rekabet alanı haline geliyor. Milano'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Giorgetti, dolara dayalı stablecoinlerin Avrupalı kullanıcılara ABD'de banka hesabı açmadan sınır ötesi ödemeler için yaygın olarak kabul edilen bir yöntem sağladığını belirtti. Bu durum, Avrupa'nın parasal egemenliğini tehdit ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yöneticileri alarm zillerini çalmaya başladı.

İtalyan Bakan: Stablecoinler Avrupa Ekonomisine Tehdit Oluşturuyor

ABD'de stablecoin düzenlemesi şu anda parçalı bir yapıda bulunuyor. Birleşik bir çerçeve yerine, birden fazla kurum stablecoinleri düzenlemek için mevcut yasaları uyguluyor. Buna rağmen yasa koyucular değişiklikleri uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

2 Nisan'da, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, Daha İyi Bir Defter Ekonomisi için Stablecoin Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği (STABLE) Yasasını kabul etti. Tasarı şimdi tam bir oylama için Temsilciler Meclisi'ne gidiyor.

Bu gelişme, Avrupa Birliği yetkililerini avronun uluslararası bir para birimi olarak konumunu güçlendirmek için daha fazla adım atmaya zorluyor. Giorgetti, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından geliştirilen dijital euronun, Avrupalıların yabancı çözümlere başvurma ihtiyacını en aza indirmek için kritik olacağını vurguladı.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Piero Cipollone da benzer endişeleri dile getirdi. 8 Nisan'da yayınlanan bir makalede Cipollone, ABD stablecoin'lerinin artan popülaritesi hakkındaki kaygılarını ifade etti ve euro bölgesinin parasal egemenliğini korumak için bir merkez bankası dijital para birimi başlatılmasını önerdi.

ABD'de ilerleyen bir diğer düzenleme ise ABD Stablecoinler için Rehberlik ve Ulusal Yenilik Oluşturma (GENIUS) Yasasıdır. Bu yasa, ihraççıların bire bir destekli rezervleri sürdürmelerini, Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) yasalarına uymalarını ve küresel ekonomide dolar hakimiyetini artırmalarını gerektiren kurallar belirliyor. GENIUS Yasası'nın yasalaşması için henüz Kongre'nin her iki kanadından onay alması ve başkanlık imzası gerekiyor.