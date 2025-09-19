KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler

Türkiye İstanbul Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında yaşanan skandalla sarsıldı. Öğrenciler yurda döndüklerinde dolap kilitlerinin kırılıp eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve odalarına kendilerine ait olmayan cinsel içerikli materyallerin bırakıldığını ifade etti. Yurt odalarında işçilerin alkol kullandığı, duvar ve bazalara Instagram adreslerini yazdıkları belirtilirken iddiaya göre, bazı işçiler de kız öğrencilere mesaj atarak taciz etti.

Öğrencilerin yurda dönüşüyle ortaya çıkan skandal, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaşananlara ilişkin başlattığı soruşturma ile devam ediyor.

YURT MÜDÜRÜNDEN SKANDAL SÖZLER

Uzun süredir yurtta kalan bir öğrenci 12 Punto'ya yaptığı açıklamayla skandal başka bir boyuta ulaştı. Öğrencinin aktardıklarına göre; yurt müdürü bahçeye çıkarak memurlara yaşananlar üzerine bir konuşma gerçekleştirerek, "Hiç aramayan akrabalarım bile beni arıyor, müfettişler başımda, bir bakmışsınız görevden alınmışım" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine memurların, yurdun müdürünü "arkandayız" diyerek alkışladığını belirten öğrenci, müdürün de daha sonra "şöhretin iyisi kötüsü olmaz" dediğini yazdı.

YURT ODASINDA KULLANILMIŞ PREZERVATİF BULUNDU

Haberler.com WhatsApp İhbar Hattı'na yazan öğrencilerden biri ise odasında kullanılmış prezervatif bulduğunu belirterek "Odalarda alkol alınmış ve şişeleri bırakılmış ve en kötüsü de öğrencilerin iç çamaşırı ve sütyen gibi eşyalarına karşı iğrenç hareketlerde bulunulmuş ve bazıları da çalınmış. Öğrencilerden biri odasında eşyalarının üstüne atılmış kullanılmış bir prezervatif bile buldu. Tüm bu iğrençliklerle karşılaşan öğrenciler açıklama için yurt idarelerine gittiler ama bırak düzgün şekilde cevap vermeyi, görevlilerin ilk tepkisi mağdura suçu yıkmaya çalışarak 'Eşyalarınızı bırakmasaydınız sizde' şeklinde oldu" ifadelerine yer verdi.

"İŞÇİLER ODALARA İZİNSİZ GİRİYOR"

Öğrenci mesajda tadilat sürecinde denetim yapılmadığı ve işçilerin odalara rahatça girdiği de vurgulayarak, "Yurtta güvenlik yoktu. İşçiler kafalarına göre katlarda dolaşıyor, odalara kapı çalmadan giriyor. Bir arkadaşımız giyinirken işçi odaya daldı. Başka birinin kilitli dolabından bilgisayarı çalındı, sonra idarede bulundu ama açıklama yapılmadı. Kameralara bakmak istedik, çalışmıyor dendi" dedi.

KIZ ÖĞRENCİYE TACİZ MESAJLARI

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Bir kız öğrenci, odasında numarasını bulan işçilerden birinin kendisine mesajlar gönderdiğini açıkladı. Öğrencinin paylaştığı ekran görüntülerinde, işçinin "Tanışmak için yazdım" diyerek kıza ısrarla mesaj gönderdiği görüldü.

BAKANLIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İşte sosyal medyada paylaşılan o fotoğraflar;