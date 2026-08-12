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Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti
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Çorum'un Alaca ilçesinde kene ısırması sonucu KKKA hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören 58 yaşındaki Şenay Tokmak hayatını kaybetti. Bir hafta yoğun bakımda kalan Tokmak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Şenay Tokmak (58), hayatını kaybetti.

BİR HAFTA ÖNCE VÜCUDUNA YAPIŞTI

Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan Şenay Tokmak'ın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Tokmak, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tokmak, bir hafta yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. 

BİR HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Şenay Tokmak, hastanede yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Tokmak'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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