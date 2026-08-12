Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Halil Aksak, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Çiçeği burnunda damattan geriye, kazadan sadece bir hafta önce yapılan düğününde eşiyle dans ettiği yürek burkan görüntüler kaldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen feci kaza, yeni evli bir çifti ve ailesini yasa boğdu. 10 Ağustos tarihinde Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda seyreden Halil Aksak (23) yönetimindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç, yol kenarındaki tarlaya savrularak durabildi.

23 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, sürücü Halil Aksak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Viranşehir ve Ceylanpınar Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AKRABA YEMEĞİNE GİDERKEN CAN VERDİ

İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Halil Aksak'ın cenazesi, Ceylanpınar Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Henüz bir haftalık evli olan Aksak'ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere ailesiyle birlikte Viranşehir'e gitmek için yola çıktığı sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yaşamını yitiren genç damattan geriye, ölümünden bir hafta önce yapılan düğününde çekilen mutlu anları kaldı. Kameralara yansıyan görüntülerde Aksak’ın, romantik şarkılar eşliğinde eşiyle dans ettiği anlar görenlerin yüreğini dağladı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı