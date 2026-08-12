Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan ünlü şef ve sosyal medya fenomeni Mehmet Çubuk’a ait restoranda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yanında çocuğuyla birlikte restorana gelen bir müşteri, sipariş ettiği yemeği sonuna kadar yedikten sonra akılalmaz bir yola başvurdu.

OYUNU GÜVENLİK KAMERASI BOZDU

Yemeğin sonuna doğru kendi vücudundan kopardığı kıl parçasını tabağın içine atan şahıs, ardından restoran sorumlusunu masaya çağırdı. Yemekten kıl çıktığını iddia eden müşteri, tepki göstererek hesabı ödemek istemediğini belirtti. Durumdan şüphelenen işletme çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntüleri izleyen çalışanlar, müşterinin kıl parçasını tabağa kendisinin attığını net bir şekilde tespit etti.

"KEŞKE 'PARAM YOK' DESEYDİ"

Yaşanan skandala sert tepki gösteren restoran sahibi şef Mehmet Çubuk, emeğin karalanmasına sitem ederek "Bir de çocuğuyla gelmiş. Keşke 'param yok, ödeme gücüm yok' deseydi. Biz zaten ihtiyacı olana veriyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com