Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için TFF'ye müracaat etti. Sarı-lacivertliler şimdi federasyondan gelecek kararı bekliyor.

KARAR KADRO PLANLAMASINI ETKİLEYEBİLİR

Fenerbahçe'nin yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda Vedat Muriqi, yerli statüsünde forma giyebilecek. Bu karar, sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanı ve yeni sezon kadro planlaması açısından önemli bir gelişme olacak.