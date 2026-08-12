Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde forma giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için TFF'ye müracaat etti. Sarı-lacivertliler şimdi federasyondan gelecek kararı bekliyor.
KARAR KADRO PLANLAMASINI ETKİLEYEBİLİR
Fenerbahçe'nin yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda Vedat Muriqi, yerli statüsünde forma giyebilecek. Bu karar, sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanı ve yeni sezon kadro planlaması açısından önemli bir gelişme olacak.