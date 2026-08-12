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Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde forma giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için TFF'ye müracaat etti. Sarı-lacivertliler şimdi federasyondan gelecek kararı bekliyor.

KARAR KADRO PLANLAMASINI ETKİLEYEBİLİR

Fenerbahçe'nin yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda Vedat Muriqi, yerli statüsünde forma giyebilecek. Bu karar, sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanı ve yeni sezon kadro planlaması açısından önemli bir gelişme olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıveyselcindemir:

böyle yapınca oluyormu ?? TFF ye bir teklifim var Türkiye’deki bütün yabancı futbolcular yerli statüsünde oynasın varsın , diğer Ülkeler düşünsün ??????????

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Haber YorumlarıSelcuk Harman:

başka bizde osimeni yerli olarak bildirelim olmaz mi

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Haber Yorumlarıkgcp6vfhzv:

once osimenin vergi borçlarını verin de gizli sponsorlar nerede şimdi

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Haber YorumlarıAytekin Balpınar:

İlkay,mesul özil bunlar Alman milli takımında oynayan ve Alman vatandaşı olan futbolcular,vedatta bir Türk ne sakıncası var

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Haber YorumlarıIlhan Kaya:

Trossard da Türk canım. Onun da Türk pasaportu olması lazım. Hatta Osimhen ve Salah da Türk.

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