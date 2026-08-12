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Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi

Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi
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Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi. Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrafor Dusan Vlahovic transferini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlıların bugün öğle saatlerinde İstanbul'da görmeyi beklediği Sırp golcünün uçağı gecikmişti. Taraftarların 'bir aksilik mi var' diye düşünürken Beşiktaş, müjdeli haberi verdi ve Vlahoviç'in transferi KAP'a bildirildi. 

"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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