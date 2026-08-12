Bodrum'da suç örgütü liderine övgülü doğum günü kutlamasına tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir suç örgütünün elebaşının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığı işletmenin sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir gece kulübünde, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütünün elebaşısının doğum gününün barkovizyonda övücü ifadelerle kutlandığını tespit etti.

Polis ekiplerince işletme sahipleri H.İ.Y. ve B.Y'nin ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 271 tabanca fişeği, 2 uzun şarjör, 4 kısa şarjör, balistik çelik yelek, 18 sentetik ecza ve yaklaşık 1 gram taş kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletmeci H.İ.Y. (30), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer işletmeci B.Y'nin (53) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA