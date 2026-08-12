Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 çocuk annesi 32 yaşındaki S.K., silahla vurulduktan sonra bir otomobilin içinde yakılarak katledildi. Korkunç olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, cinayet zanlısı ve babasını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi, kan donduran bir cinayetle sarsıldı. 8 Ağustos’ta meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi S.K. (32), bir yakınıyla vedalaşmak amacıyla çocuklarını kayınvalidesine bırakarak evden ayrıldı. Genç kadından bir daha haber alamayan yakınları, durumu hemen polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

OTOMOBİLİN İÇİNDE YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sürerken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ilçenin çıkışındaki Karacadağ eteklerinde bir otomobilin ateşe verildiği ihbarı düştü. Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından hurda yığınına dönen aracın içinde tamamen yanmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Tanınmayacak halde olan ceset; kimlik tespiti, otopsi ve DNA incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aynı olayda araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Şiyar U. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

EKİPLERİ YANLIŞ KONUMA SEVK ETTİLER

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları, suç delillerini gizledikleri ve kolluk kuvvetlerini yanlış bilgilendirerek farklı konumlara sevk ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, “Kadına karşı kasten öldürme, suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gizlilik kararı alınan dosyayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

BABA VE OĞLU FİRARDA

Korkunç cinayetin arkasındaki korkunç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, S.K. ile araçta ağır yaralı bulunan Şiyar U. arasında duygusal bir ilişki bulunuyordu. İkilinin Karpuzlu Köyü yakınlarına gittiğini fark eden Şiyar U.’nun kardeşi Sidar U. ve babası, aracı takip ederek önünü kesti. Aracı durduran babanın, evli bir kadınla ilişki yaşamanın törelere aykırı olduğunu söyleyerek oğlundan bu durumu sonlandırmasını istediği; Şiyar U.’nun ise kadınla evlenmek istediğini belirtmesi üzerine tartışmanın büyüdüğü öne sürüldü.

ÖNCE 4 ÇOCUK ANNESİNİ VURDU, SONRA İSE...

Elde edilen ilk bulgulara göre Sidar U.’nun önce 4 çocuk annesi S.K.’yı silahla vurarak öldürdüğü, ardından ağabeyi Şiyar U.’yu vurup ağır yaraladığı belirlendi. Olayın ardından suç delillerini karartmak amacıyla S.K.'nın cenazesi ve ağır yaralı Şiyar U.'nun bulunduğu otomobil, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik güçleri, cinayet zanlısı olduğu değerlendirilen Sidar U. ile olay yerinde bulunan babasını yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com