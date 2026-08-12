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Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarının yanı sıra kullandığı bir ifadeyle de dikkat çekti. İran'ın askeri gücünün ve ekonomik kapasitesinin büyük ölçüde çöktüğünü savunan Trump, “Orta Doğu'nun kabadayısı artık yok. Allah'a hamdolsun” derken, ABD Başkanının özellikle Müslüman toplumlarda yaygın kullanılan “Allah'a hamdolsun” ifadesini tercih etmesi dikkat çekti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin 'tam kontrole' sahip olduğunu ve bu kontrolün sürdürüleceğini belirtti.
  • Trump, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını, Devrim Muhafızları'nın ağır kayıplar verip geri çekildiğini ve İran'da enflasyonun yüzde 300'e ulaştığını öne sürdü.
  • Trump, paylaşımının sonunda 'Orta Doğu'nun kabadayısı artık yok. Allah'a hamdolsun.' ifadelerini kullandı.

Abd Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda İran'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün ABD'de olduğunu savunan Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öne sürdü.

Trump, paylaşımında ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirterek bu kontrolün sürdürüleceğini ifade etti. ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının "çelik duvar" olarak nitelendirildiğini söyleyen Trump, İran'ın buna karşı koyabilecek durumda olmadığını savundu.

Trump, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını iddia ederek, İran Devrim Muhafızları'nın da ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini öne sürdü.

Abd Başkanı, İran'daki ekonomik duruma ilişkin de sert ifadeler kullandı. İran'ın parasının olmadığını ve ülkede enflasyonun yüzde 300'e ulaştığını iddia eden Trump, ekonomik tablonun daha da kötüleştiğini savundu.

"ORTADOĞU'NUN KABADAYISI ARTIK YOK"

Trump paylaşımının sonunda ise İran'a yönelik dikkat çeken bir ifade kullandı.

" Orta Doğu'nun kabadayısı artık yok. Allah'a hamdolsun." ifadelerini kullanan Trump'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Trump'ın "İran artık yok" ifadesini hangi anlamda kullandığı ise tartışma konusu oldu. Paylaşım, ABD Başkanı'nın İran'ın askeri gücüne mi yoksa mevcut yönetimine mi atıfta bulunduğu yönünde yeni soru işaretlerine neden oldu.

Öte yandan “Allah'a hamdolsun”, özellikle Müslüman toplumlarda yaygın kullanılan bir şükür ifadesi olduğu için Trump'ın İran'a ilişkin sert bir siyasi ve askeri açıklamanın sonunda bu ifadeyi kullanması dikkat çekti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

adam çok güzel ironi yapmış, ben seviyorum bu adamı ya hem reisin de dostu.:))))

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Şimdi bir şey diyeceğim de

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Haber YorumlarıBerkee Can:

rabbim seni ve bu adamı kim seviyorsa ahirettede inşallah

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Aa Trump Müslüman oldu gitti vay bee

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Firavunun sürtmeleri hemen koşmuş şlopsa;)

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