Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Restoran zinciri Köfteci Yusuf işletmesinde çekildiği öne sürülen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

EKMELER AYIKLANIP TEKRAR SERVİSE Mİ VERİLİYOR?

Paylaşılan görüntülerde, müşterilerin masalarından geri dönen ekmeklerin çalışanlar tarafından ayrıştırılarak yeniden servis edilmek üzere hazırlandığı anlar yer aldı. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte, restorandaki hijyen ve gıda güvenliği standartları sorgulanmaya başladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

Tepki gösterenler: Bir kesim, müşteri masasından dönen gıdaların tekrar servise sunulmasının halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe saymak olduğunu belirterek işletmeye sert tepki gösterdi.

Destek verenler: Diğer bir kesim ise el sürülmemiş ekmeklerin çöpe atılmasının büyük bir israf olacağını savunarak "Ne var bunda, israfın önüne geçiliyor" diyerek görüntüyü gizlice çekip yayımlayan kişilere tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com