Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü
Köfteci Yusuf işletmesi, müşterilerin masasından dönen ekmekleri ayıklayıp tekrar servis ettiğine dair paylaşılan görüntü büyük tartışma yarattı. Bir kesim bu yapılanı eleştirirken bir kesim de "Ne var bunda" diyerek görüntünün çekilip paylaşılmasına tepki gösterdi.
- Köfteci Yusuf'ta çekildiği öne sürülen görüntülerde, müşteri masalarından dönen ekmeklerin çalışanlarca ayrıştırılarak yeniden servise hazırlandığı iddia edildi.
- Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak restoranın hijyen ve gıda güvenliği standartlarının sorgulanmasına yol açtı.
- Sosyal medya kullanıcıları, geri dönen ekmeklerin tekrar servis edilmesini halk sağlığına tehdit görenler ile bunu israfın önlenmesi olarak savunanlar şeklinde ikiye bölündü.
Restoran zinciri Köfteci Yusuf işletmesinde çekildiği öne sürülen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
EKMELER AYIKLANIP TEKRAR SERVİSE Mİ VERİLİYOR?
Paylaşılan görüntülerde, müşterilerin masalarından geri dönen ekmeklerin çalışanlar tarafından ayrıştırılarak yeniden servis edilmek üzere hazırlandığı anlar yer aldı. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte, restorandaki hijyen ve gıda güvenliği standartları sorgulanmaya başladı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.
- Tepki gösterenler: Bir kesim, müşteri masasından dönen gıdaların tekrar servise sunulmasının halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe saymak olduğunu belirterek işletmeye sert tepki gösterdi.
- Destek verenler: Diğer bir kesim ise el sürülmemiş ekmeklerin çöpe atılmasının büyük bir israf olacağını savunarak "Ne var bunda, israfın önüne geçiliyor" diyerek görüntüyü gizlice çekip yayımlayan kişilere tepki gösterdi.