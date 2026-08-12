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Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

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Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü
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Köfteci Yusuf işletmesi, müşterilerin masasından dönen ekmekleri ayıklayıp tekrar servis ettiğine dair paylaşılan görüntü büyük tartışma yarattı. Bir kesim bu yapılanı eleştirirken bir kesim de "Ne var bunda" diyerek görüntünün çekilip paylaşılmasına tepki gösterdi.

  • Köfteci Yusuf'ta çekildiği öne sürülen görüntülerde, müşteri masalarından dönen ekmeklerin çalışanlarca ayrıştırılarak yeniden servise hazırlandığı iddia edildi.
  • Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak restoranın hijyen ve gıda güvenliği standartlarının sorgulanmasına yol açtı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, geri dönen ekmeklerin tekrar servis edilmesini halk sağlığına tehdit görenler ile bunu israfın önlenmesi olarak savunanlar şeklinde ikiye bölündü.

Restoran zinciri Köfteci Yusuf işletmesinde çekildiği öne sürülen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

EKMELER AYIKLANIP TEKRAR SERVİSE Mİ VERİLİYOR?

Paylaşılan görüntülerde, müşterilerin masalarından geri dönen ekmeklerin çalışanlar tarafından ayrıştırılarak yeniden servis edilmek üzere hazırlandığı anlar yer aldı. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte, restorandaki hijyen ve gıda güvenliği standartları sorgulanmaya başladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

  • Tepki gösterenler: Bir kesim, müşteri masasından dönen gıdaların tekrar servise sunulmasının halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe saymak olduğunu belirterek işletmeye sert tepki gösterdi.
  • Destek verenler: Diğer bir kesim ise el sürülmemiş ekmeklerin çöpe atılmasının büyük bir israf olacağını savunarak "Ne var bunda, israfın önüne geçiliyor" diyerek görüntüyü gizlice çekip yayımlayan kişilere tepki gösterdi.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıHeisenberg:

şu adamı bi bitiremediniz uğraşmayın boş yere

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Eski disiplin temizlik hijyen ve müşteriye özen yok artık. 3.sınıf işletmeye dönüştü. Bir kişi kendini böylece yavaş yavaş bitirir. Kısa süre sonra batacak

yanıt0
yanıt6
Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Serpme Kahvaltı olan yerlerde artanlar toplanıp yeniden satılıyor . Millet bunu bilse serpmeye gitmez bir daha :)

yanıt9
yanıt0
Haber YorumlarıMiray Kaya:

Helal et değil diye haber ve yorum yapan bir çok kişi ve ajans şimdide ekmek ayıklıyor yorumu yapıyor. İlginç. Ne yürüdünüz işletmenin üstüne yahu. Yol güzergahlarımızın en lezzettli mekanı.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAllahın kulu:

İşin tuhaf tarafı israfı önüne geçilmesi gereken yerde eleştirme bizim ülkeye has bir özelliktir

yanıt11
yanıt0
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Çöpe atsa daha mı hoş daha mi doğru olurdu?

Yorum Beğen12
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