Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

YALOVA VALİSİ: PİLOT SAĞ KURTULDU

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.