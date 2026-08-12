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Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü Haber Videosunu İzle
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
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Yalova 18. Hava Komutanlığı çevresinde askeri eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. " denildi.

Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

YALOVA VALİSİ: PİLOT SAĞ KURTULDU

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti. 

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Kaza sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıemin gormecikli:

Allah yardımcıları olsun inşallah

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Haber YorumlarıMurat Balcı:

son 5 yılda 50 60 tane eğiitim uçağı düştü.

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Haber Yorumlarıvedat cici:

ufak at

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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

son 5 yılda bugünle beraber toplam 3 eğitim uçağı düşmüştür.

yanıt3
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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

hainden tatlı çıkmaz

yanıt2
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