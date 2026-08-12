Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak

Fenerbahçe, 15 Ağustos ile 30 Ağustos arasındaki 15 günlük süreçte 5 karşılaşma oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin fikstürü şöyle:

15 Ağustos | Süper Lig

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

18 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off

Fenerbahçe - Olimpik Lyon

22 Ağustos | Süper Lig

Fenerbahçe - Konyaspor

26 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off

Olimpik Lyon - Fenerbahçe

30 Ağustos | Süper Lig

Samsunspor - Fenerbahçe

LYON İLE İKİ KRİTİK MAÇ

Sarı-lacivertliler, yoğun fikstür içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Olimpik Lyon karşısında iki kritik mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında 18 Ağustos'ta Lyon'u konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

SÜPER LİG'DE ÜÇ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe aynı süreçte Süper Lig'de de üç karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ne konuk olacak, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırlayacak ve 30 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanına çıkacak.