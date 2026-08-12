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Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak

Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak
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Fenerbahçe'yi yoğun bir maç programı bekliyor. Sarı-lacivertliler, 15 günlük süreçte iki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması ve üç Süper Lig mücadelesi olmak üzere toplam 5 kritik maça çıkacak.

Fenerbahçe, 15 Ağustos ile 30 Ağustos arasındaki 15 günlük süreçte 5 karşılaşma oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin fikstürü şöyle:

15 Ağustos | Süper Lig

  • Gençlerbirliği - Fenerbahçe

18 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off

22 Ağustos | Süper Lig

  • Fenerbahçe - Konyaspor

26 Ağustos | Şampiyonlar Ligi Play-off

  • Olimpik Lyon - Fenerbahçe

30 Ağustos | Süper Lig

  • Samsunspor - Fenerbahçe

LYON İLE İKİ KRİTİK MAÇ

Sarı-lacivertliler, yoğun fikstür içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Olimpik Lyon karşısında iki kritik mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında 18 Ağustos'ta Lyon'u konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

SÜPER LİG'DE ÜÇ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe aynı süreçte Süper Lig'de de üç karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ne konuk olacak, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırlayacak ve 30 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanına çıkacak.

İsmail Elal
İsmail Elal
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

üzgünüm ama fenerde büyük bir çıkış göremedim geçen seneden biraz daha iyi ama geleni gideni tokatlayacak bir takım değil bana göre lig de işi çok zor

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