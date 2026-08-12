'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha

Sosyal medyanın popüler kültür üzerindeki etkisi ve yeni nesil gençlik refleksleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Bir zincir mağazanın sattığı ürünleri yiyerek içerik üreten ve bu sayede TikTok’ta 35 bin takipçi kitlesine ulaşan genç, Adana’da takipçileriyle buluşma etkinliği düzenledi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞINA GİRDİLER

Buluşma noktasına gelen kalabalık grubun genç içerik üreticisiyle fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışması dikkat çekti. İzdahama dönüşen o anlara ait görüntüler kısa sürede diğer sosyal medya platformlarına da sıçrayarak viral hale geldi.

"ÇALIŞMAYAN, ÜRET MEYEN, SORULAMAYAN İNSANOĞLU..."

Paylaşılan görüntülerin altına binlerce yorum yapılırken, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı duruma sert tepki gösterdi. Yeni neslin ilgi odaklarını ve içerik tüketim alışkanlıklarını eleştiren kullanıcılar şu yorumlarda bulundu:

"Bizim bu gençlikten hiçbir şey olmaz"

"Ne gibi özel yetenekleri var bu arkadaşın?"

"Siz bu ülkede gençliğin kaldığına inanıyor musunuz?"

"İstedikleri tam olarak bu değil mi? Çalışmayan, üretmeyen, sorgulamayan insanoğlu"

"Allah ıslah etsin. Boş şeylerin peşinde koşup duruyorlar"

Kaynak: Haberler.com