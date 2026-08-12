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"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha

'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha Haber Videosunu İzle
'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha
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TikTok’ta zincir bir mağazanın ürünlerini yediği videolarla kısa sürede 35 bin takipçiye ulaşan genç, Adana’da hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilginin yaşandığı buluşma görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.

  • Bir zincir mağazanın ürünlerini yiyerek içerik üreten ve TikTok'ta 35 bin takipçiye ulaşan genç, Adana'da takipçileriyle buluşma etkinliği düzenledi.
  • Buluşma etkinliğinde genç içerik üreticisiyle fotoğraf çektirmek için kalabalığın yarışması izdihama dönüştü ve görüntüler viral oldu.
  • Görüntülerin altına yapılan binlerce yorumda sosyal medya kullanıcılarının büyük kısmı yeni neslin ilgi odaklarını ve içerik tüketim alışkanlıklarını sert şekilde eleştirdi.

Sosyal medyanın popüler kültür üzerindeki etkisi ve yeni nesil gençlik refleksleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Bir zincir mağazanın sattığı ürünleri yiyerek içerik üreten ve bu sayede TikTok’ta 35 bin takipçi kitlesine ulaşan genç, Adana’da takipçileriyle buluşma etkinliği düzenledi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞINA GİRDİLER

Buluşma noktasına gelen kalabalık grubun genç içerik üreticisiyle fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarışması dikkat çekti. İzdahama dönüşen o anlara ait görüntüler kısa sürede diğer sosyal medya platformlarına da sıçrayarak viral hale geldi.

"ÇALIŞMAYAN, ÜRET MEYEN, SORULAMAYAN İNSANOĞLU..."

Paylaşılan görüntülerin altına binlerce yorum yapılırken, sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı duruma sert tepki gösterdi. Yeni neslin ilgi odaklarını ve içerik tüketim alışkanlıklarını eleştiren kullanıcılar şu yorumlarda bulundu:

  • "Bizim bu gençlikten hiçbir şey olmaz"
  • "Ne gibi özel yetenekleri var bu arkadaşın?"
  • "Siz bu ülkede gençliğin kaldığına inanıyor musunuz?"
  • "İstedikleri tam olarak bu değil mi? Çalışmayan, üretmeyen, sorgulamayan insanoğlu"
  • "Allah ıslah etsin. Boş şeylerin peşinde koşup duruyorlar"
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıEnes:

Bu eleman araturkcu atasını ozetliyor

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kullandığın kelimeler ,sözler , okuduğun vb Türkçe , alay ettiğin rahmetlinin armağanıdır. Öğrenin biraz...

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Haber YorumlarıEnes Turker:

mantık sıfır

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Vatan kavramını gel de anlat bu güruha..

Yorum Beğen12
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Ülke zenginlikleriyle yağma talan edilirken susturulan geleceği çalınan ileride umut ışığı görmeyen muhakeme yeteneği pasifleştirilmiş bu yüzden yalnış yollara sapan gençlerin kendilerine hesap sorulmasından rahatsız kişilerce yüzsüzce eleştirildiği bir coğrafyada yaşıyoruz modern çağ diye yutturulan gençlerin aptallaştırıldığı bu dönem sadece bir avuç yaratığa refah sunuyor.

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Gençlik yürümeyi bilmediği için bir yere gidemiyor.

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Haber Yorumlarınuman can:

gençlik nereye gidiyor değil, nereye gönderirseniz oraya gidiyor..

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