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ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı

ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
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ABD ve İran, İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki 60 günlük sürenin gelecek hafta dolması nedeniyle ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. Pakistan hükümeti kaynakları, ABD ve İran'ın, 17 Ağustos'ta sona erecek olan İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda "anlaştığını" bildirdi.

  • ABD ve İran, 17 Ağustos'ta sona erecek İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.
  • Taraflar, uzatma süresine karar vermek için arabulucular üzerinden mesaj alışverişinde bulunuyor.
  • ABD ve İran, 8-24 Temmuz arasında karşılıklı askeri saldırılar düzenledi.

ABD ile İran'ın 60 günlük geçici bir ateşkes anlaşmasında uzlaştığını belirten Pakistanlı kaynaklar, tarafların müzakereleri sürdüreceğini kaydetti.

60 GÜNÜK SÜRE UZATILDI

Anadolu Ajansı’na konuşan Pakistan hükümeti kaynakları, Washington ile Tahran’ın mevcut ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Pakistan’ın arabuluculuğunda varılan İslamabad Mutabakatı kapsamında taraflara 60 günlük bir süre tanınmıştı. Bu sürenin gelecek hafta sona erecek olması nedeniyle gözler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrilmişti.

"MESAJ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULUYOR"

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, "Her iki taraf da arabuluculara sürenin uzatılması yönünde onaylarını iletti. Ancak iki taraf, uzatma süresi konusunda karar vermek için mesaj alışverişinde bulunuyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan arabuluculuğuyla bir ateşkes konusunda anlaşmış ve daha sonra 17 Haziran'da nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak, görüşmeler daha sonra güvenlik garantileri ve dünyanın en stratejik enerji arzı ve ticaret rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti.

8 Temmuz ile 24 Temmuz arasında ABD ve İran karşılıklı askeri saldırılar düzenledi; Washington İran içindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran da Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt de dahil olmak üzere çeşitli Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri ve teçhizatına yönelik misillemelerle karşılık vermişti.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Aslan Çavuş:

1 saat sonra bozulur

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