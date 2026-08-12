MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

Denizli'de 20 Ağustos'ta düzenlenecek olan Buldan Kültür Festivali öncesi, MHP Buldan İlçe Başkanlığı harekete geçerek sanatçı Suavi'nin konserinin iptal edilmesi için resmi makamlara başvurdu. MHP Buldan İlçe Başkanı Hamdi Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konserin "toplumsal hassasiyet" oluşturduğunu savundu.

Taşdelen açıklamasında, "Kamuoyunda tepki çeken Suavi konserinin toplumsal hassasiyet oluşturduğu değerlendirilip konserinin iptali ile ilgili olarak gerekli girişimler tarafımızca başlatılmış, konu resmî makamların değerlendirmesine sunulmuştur. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini korumak, ortak değerlerimize saygıyı savunmak ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

SUAVİ'DEN MECLİS'TEKİ YASAYA GÖNDERME

Konserinin iptal edilmek istenmesi üzerine açıklama yapan Suavi, kendisinin "PKK'lı" olmakla suçlanarak engellenmeye çalışıldığını belirtti. Açıklamasında, süreç kapsamında yaşanan son gelişmelere ve Meclis'te kabul edilen yasalara dikkat çeken Suavi, yaşanan bu çelişkiye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yetkililere ve halkımıza... 20 Ağustos'ta Buldan Kültür Festivalindeki konserimizi Buldan MHP İlçe Yönetimi benim PKK'lı olduğum iddiasıyla engellemeye çalışıyormuş. TBMM'de dün yaşanana bakın, bir de bu anlamsız çabaya... Biz orada olacağız, dostluk ve sanat için. Saygılarımla."

Kaynak: Haberler.com