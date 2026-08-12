Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, muhalefet milletvekillerine ait yeni dokunulmazlık dosyaları ulaştırıldı. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
DOSYALAR KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
TBMM Başkanlığına sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Süreç kapsamında Karma Komisyona sevki gerçekleşen dosyalar şu isimlerden oluşuyor:
- Özgür Özel - Yeni Parti Genel Başkanı
- Veli Ağbaba - Yeni Parti Malatya Milletvekili
- Sera Kadıgil - TİP İstanbul Milletvekili
Milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları, önümüzdeki günlerde Karma Komisyon gündeminde ele alınacak.