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Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, muhalefet milletvekillerine ait yeni dokunulmazlık dosyaları ulaştırıldı. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

DOSYALAR KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

TBMM Başkanlığına sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Süreç kapsamında Karma Komisyona sevki gerçekleşen dosyalar şu isimlerden oluşuyor:

  • Özgür Özel - Yeni Parti Genel Başkanı
  • Veli Ağbaba - Yeni Parti Malatya Milletvekili
  • Sera Kadıgil - TİP İstanbul Milletvekili

Milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları, önümüzdeki günlerde Karma Komisyon gündeminde ele alınacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAbduLSameD Yildirim:

Özgür ve havarilerinin özgür kalacaklarını sadece kendi kuyruklarına takılan seçmen zannediyor

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Demirtaş ile Öcalan ne zaman çıkıyor, birde gazilik 15 temmuz gazisi ve diğer gaziler olarak ayrım var mı, ne güzel İstanbul

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

silkelemek

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Haber Yorumları8jdd6rbthd:

meclis tatilde gelmesinin ne faydası var

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Haber YorumlarıDragoz:

zafer çağlayan muammer güler erdoğan bayraktar egemen bağış neredeler

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