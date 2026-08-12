İran Büyükelçiliği Trump'la dalga geçti: Gizli uçuşu fena tiye aldılar

Abd Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den İngiltere'ye geçişinde uygulanan gizli uçuş planının ayrıntıları, ABD basınında yayımlanan haberlerin ardından gündeme oturdu. Trump'ın, olası bir İran kaynaklı suikast tehdidi nedeniyle eski Air Force One'dan ayrılarak daha küçük bir askeri uçak olan C-32A'ya geçtiği bildirildi.

YEMEK KAMYONUNDA GİZLENDİ

Washington Post'un haberine göre Trump, 8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından kameraların önünde eski Air Force One'a bindi. Ancak kısa süre sonra başkanlık uçağının diğer tarafında bulunan ve uçaklara yemek ile malzeme taşımakta kullanılan bir kamyona gizlice geçti.

Hidrolik sistemiyle uçağın kapısına kadar yükseltilen aracın Trump ve bazı yakın yardımcılarını taşıdığı, aracın daha sonra havaalanında bulunan C-32A tipi askeri uçağa yöneldiği aktarıldı. Böylece Air Force One, Trump'ın içinde bulunduğu uçağın yerini gizlemek amacıyla adeta bir "şaşırtma uçağı" olarak kullanıldı.

Trump'ın gerçek uçuşundan haberdar olmayan gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanları ise başkanın Air Force One'da olduğunu düşünerek aynı uçakla İngiltere'ye hareket etti. Gazetecilere uçuş sırasında pencere perdelerini kapalı tutmaları da söylendi.

İRAN TEHDİDİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Operasyonun, Trump'a yönelik güvenilir bir İran kaynaklı suikast tehdidi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi. Trump, ABD basınında çıkan haberlerin ardından olayı doğrulayarak, Gizli Servis ve ordunun kendisini farklı bir uçağa geçirmesini istediğini söyledi.

Trump, tehdidin ayrıntılarını fazla sorgulamadığını belirterek kendisine yönelik çok sayıda tehdit bulunduğunu ifade etti. Ayrıca asıl bindiği uçağın hedef alınma ihtimalinin daha yüksek olabileceğini de söyledi.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ALAYCI PAYLAŞIM

Yaşananların ardından İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği de Washington Post'un haberini sosyal medya hesabından paylaşarak Trump'ın gizli uçuşunu gündeme taşıdı. Büyükelçilik, paylaşımına Trump'ın yemek kamyonuyla uçak değiştirmesine gönderme yapan alaycı bir video ekledi.

Videoda Trump, plakasında Top Secret (Çok gizli) yazan bir kamyonda meyve ve sebze kasalarının arasında çömelmiş vaziyette görülüyor.

Söz konusu paylaşım, ABD ile İran arasındaki gerilimin yalnızca diplomatik ve askeri alanda değil, sosyal medya üzerinden yürütülen propaganda savaşında da devam ettiğini gösteren yeni bir örnek olarak değerlendirildi.