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Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç

Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
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GENAR'ın temmuz ayı seçim anketinde AK Parti %35,4 ile açık ara birinci sırada yer aldı. Siyasete yeni giren Yeni Parti ise %14,5 oy oranına ulaşarak, %15,4 oy alan CHP'nin hemen arkasından üçüncü sıraya yerleşti. İki parti arasındaki oy farkının %0,9'a kadar düşmesi ankete damga vurdu.

  • GENAR Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı seçim anketine göre AK Parti %35,4 oy oranıyla birinci sırada yer aldı.
  • Ankette CHP %15,4 ile ikinci, Yeni Parti %14,5 ile üçüncü sırada yer alarak iki parti arasındaki oy farkı %0,9'a düştü.
  • Anket sonuçlarına göre MHP %8,5, DEM Parti %8,3, İYİ Parti %4,5, Zafer Partisi %3,9, Anahtar Parti %2,7, Yeniden Refah Partisi %2,2 ve TİP %1,5 oy oranına sahip.

GENAR Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı seçim anketi sonuçları açıklandı. Siyasete hızlı bir giriş yapan Yeni Parti'nin CHP ile arasındaki oy farkını adeta eriterek takipte kalması dikkat çekerken, AK Parti yüzde 35,4 ile açık ara birinci sırada yer aldı.

Yeni Parti'nin siyasete adım atmasının ardından gözlerin çevrildiği muhalefet cephesinde ve partilerin oy dengelerinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. GENAR'ın Temmuz ayına ilişkin gerçekleştirdiği son seçim anketi, seçmen eğilimlerindeki çarpıcı değişimi gözler önüne serdi.

AK PARTİ AÇIK ARA LİDER

Anket sonuçlarına göre AK Parti, %35,4'lük oy oranıyla rakiplerine belirgin bir fark atarak birinci sıradaki yerini korudu. Anketin en çok konuşulan başlığı ise CHP ile Yeni Parti arasındaki oy yakınlığı oldu. CHP %15,4 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, hemen arkasından gelen Yeni Parti %14,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. İki parti arasındaki farkın %0,9’a kadar düşmesi ankete damga vurdu.

DİĞER PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Grafiğe yansıyan ankete göre partilerin oy oranları ve sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

  • AK Parti: %35,4
  • CHP: %15,4
  • Yeni Parti: %14,5
  • MHP: %8,5
  • DEM Parti: %8,3
  • İYİ Parti: %4,5
  • Zafer Partisi: %3,9
  • Anahtar Parti: %2,7
  • Yeniden Refah Partisi: %2,2
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,5
  • Diğer: %3,1
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGerçeğin Peşinde Resul Aydın:

Bu anket AKP genel merkezinde yapılsa bile AKP'yi bu kadar memnun etmezdi :))))

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Troller kara kara düşünüyor bu kadar büyük bir yalana nasil yorum yapicaz diye

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Haber YorumlarıEnes:

40 yıllık chpliyim yine oyumu chpye verecem Atatürkün partisini satmam .

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Haber Yorumlarıibrahim denizli:

Bu anket çarşıda değil masada yapılmışa benziyor.

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Haber Yorumlarıgüray yıldız:

Akp.%35 chp %14.5 muş??????

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