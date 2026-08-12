Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen E.E. isimli kadın, 8'inci kattaki dairesinin balkon duvarına çıkarak dans etmeye başladı. Müzik sesi ve kadının şarkı söylemesi üzerine mahalleli sokağa çıktı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kadın ekipler tarafından son anda içeri çekildi.

8. KATIN BALKON DUVARINDA TEHLİKELİ HAREKETLER

Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 00.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, 12 katlı binanın 8'inci katında yaşayan E.E., alkollü şekilde balkon duvarına çıkarak dans etmeye başladı. Kadını balkonda gören çevredekiler, durumun intihar girişimi olabileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SON ANDA İÇERİ ÇEKTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, olası düşme veya atlama ihtimaline karşı bina önüne atlama yatağı açtı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen E.E., son anda içeri çekildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı