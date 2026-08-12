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İznik surlarına sprey boya vandalizmi

İznik surlarına sprey boya vandalizmi
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BURSA’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki ilçesi İznik’teki tarihi surlara, sprey boyayla yazılar yazıldı.

BURSA'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki ilçesi İznik'teki tarihi surlara, sprey boyayla yazılar yazıldı. Surların yıllardır benzer şekilde kirletildiğini söyleyen ilçe sakinlerinden Latife Esmanur Dere, "Surlar şimdiye kadar pek çok kez temizlendi ancak kirletilmeye devam ediliyor. Buraya ziyarete gelen insanların gözünde bu hiç hoş bir şey değil. Konu hakkında önlem alınmasını istiyorum" dedi.

İznik ilçesinde, M.Ö. 4'üncü yüzyılda Bithynia döneminde inşasına başlanan ve Roma ile Bizans dönemlerindeki eklentileriyle günümüzdeki şeklini alan ilçenin simge yapılarından İznik surlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı. 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İznik'te, yüksekliği 10-13 metre arasında değişen surlarda 4 ana kapı ile 114 burç bulunurken, bölgede düzenli olarak boyama ve yazıları temizleme çalışmaları yapılmasına rağmen sprey boyayla surlara zarar verilmeye devam edildiği belirtildi. Tarihi ve kültürel değerleriyle yılda yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 4 bin 970 metre uzunluğundaki surlarda yer alan isim, kalp figürleri, araç markaları ve telefon numaraları gibi çeşitli yazı ile figürler ilçe sakinler ve ziyaretçileri tarafından tepki çekiyor.

'BİRÇOK KEZ TEMİLENDİ AMA AYNI DURUMA GETİRİLDİ'

Tarihi surların yıllardır benzer şekilde kirletildiğini söyleyen İznikli Latife Esmanur Dere, "Doğduğumdan beri İznik şehrinde ikamet etmekteyim. Senelerden beri bizim sorunumuz, surların bu şekilde kirletilmesi. Şimdiye kadar birçok kez temizlendi ama hep aynı duruma getirildi. Zaten görüyorsunuz, duvarda yazılar var, tarihler var. Bu şekilde kirletiliyor. Buralara kamera tarzı bir şey yapılsa, caydırıcılık için cezai işlem uygulansa bence böyle olmayabilir. Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani buraya ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş bir şey değil. Buna karşı bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum, hatta istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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