Haberler

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da annesinin cenaze törenine katılmayan 20 yıllık eşine boşanma davası açan iş insanı N.Y. hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin davalı kadını "tam kusurlu" bularak verdiği boşanma kararı Yargıtay tarafından onandı. Hukukçular, Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi "iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama" yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiğini vurguladı.

  • Ankara'da iş insanı N.Y., annesinin cenazesine katılmayan 20 yıllık eşi S.Y.'ye açtığı boşanma davasını kazandı.
  • Ankara Aile Mahkemesi, cenazeye katılmayan kadını 'tam kusurlu' buldu; karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti ve emsal niteliği kazandı.
  • Avukat Senem Yılmazel, Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine göre eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmanın haklı boşanma nedeni olduğunu belirtti.

Ankara’da iş insanı N.Y., annesinin cenazesine katılmayan 20 yıllık eşi S.Y.’ye açtığı boşanma davasını kazandı. Mahkemenin kadını "tam kusurlu" bulduğu karar, Yargıtay tarafından da onanarak emsal niteliği kazandı.

Ankara’da evlilik birliğinin temel yükümlülüklerine ilişkin hukuk dünyasında çok konuşulacak emsal bir karara imza atıldı. İş insanı N.Y. (58), 2024 yılında hayatını kaybeden annesinin cenaze törenine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi S.Y.’ye boşanma davası açtı.

"DÜĞÜNDE, CENAZEDE BENİ YALNIZ BIRAKTI"

Dava dilekçesinde yaşadıklarını aktaran N.Y.; eşinin yıllardır düğünlerde kendisine eşlik etmediğini, taziyelere ve cenazelere katılmadığını belirterek, son olarak kendi annesinin cenazesinde de yanında yer almamasının kendisi için çekilmez bir yük oluşturduğunu ifade etti. Davalı S.Y. ise savunmasında eşini sevdiğini, sorununun yalnızca kayınvalidesiyle olduğunu öne sürdü. Kayınvalidesinin evine habersiz gelmesi nedeniyle tartıştıklarını iddia eden S.Y., merhum kayınvalidesinin kendisine "Ne ölüme ne dirime gel" dediğini, bu nedenle cenazeye gitmediğini belirterek davanın reddini talep etti.

MAHKEME KADINI TAM KUSURLU BULDU

Davayı karara bağlayan Ankara Aile Mahkemesi, davalı kadını evlilik birliğindeki kusurlarından dolayı "tam kusurlu" buldu. Kararda; kayınvalidesinin sözlerine kızarak cenazeye katılmayan kadının boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğu, davacı kocaya yüklenebilecek bir kusurun ise kanıtlanamadığı vurgulandı. Yerel mahkemenin verdiği boşanma kararı, temyiz incelemesinin ardından Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.

"CENAZEYE KATILMAMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Kararı değerlendiren N.Y.'nin avukatı Senem Yılmazel, taraflar arasında uzun süredir sosyal ve kültürel farklılıklar ile gelin-kaynana geriliminin yaşandığını belirtti. Cenaze olayının bardağı taşıran son damla olduğunu aktaran Yılmazel, şunları söyledi: "Müvekkil, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, düğünlere eşlik etmediğini, cenazelere katılmadığını, artık annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti. Karşı taraf davanın reddini talep etti ancak mahkeme bunu haklı bulmadı. Üst mahkemelerden de geçerek karar kesinleşti."

"EŞİ YALNIZ BIRAKMAK BOŞANMA SEBEBİ"

Kararın hukuki boyutuna ve emsal niteliğine dikkat çeken Avukat Yılmazel, Türk Medeni Kanunu'ndaki eşlerin karşılıklı yükümlülüklerine vurgu yaptı: "Bir emsal karar oldu diyebiliriz. Burada mesele sadece anne veya kayınvalide değil. Kardeşin ya da en yakın arkadaşın cenazesine katılmama da aslında baktığımızda bir boşanma nedenidir. Asıl mevzu eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmaktır. Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesi; 'Taraflar birbirlerine sadakatli olmak, aynı evde yaşamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür' der. Cenazeye katılmayan taraf eşine yardımcı olmadığı için bu yükümlülüğü ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla bu durum hukukta haklı bir boşanma nedeni olarak kabul edilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çok doğru bir karar ..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

eşini seviyordur ama sağlığında yaşadığı hadiselerden dolayı eşinin annesini sevmiyordur. cenazeye gelip de yalandan ağıt mı yaksın insanları ikiyüzlülüğe sevk ediyorsunuz. yanlış karar!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHabib Yavasoglu:

Annnesi için değil eşine destek olmak teselli etmek için yanında olması gerekir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

valla ben kimseye yalandan destek olmam, kimse de bana yalandan destek olsun istemem. siz ister misiniz?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAbdullah Gumuscay:

bazen çok güzel kararlar verilebiliyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhamza sahin:

kadınların çoğu erkekleri zor gününde yalnız bırakıyor sadece para olarak görüyor ama kendi konforundan hiç vazgeçmiyor. böyle eşlik yol arkadaşlığı olmaz doğru karar buna benzer kararlar bekliyoruz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHabib Yavasoglu:

Hadi bakalım nur topu gibi bir basanma sebebi daha

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Hain FETÖ'cünün ablasına bak sen! Meğer 10 yıllık firarın beyniymiş
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

Edebiyat öğretmeni yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi

Takılanları hesaba bile katmadı! Gelinin mehir talebi şaşkına çevirdi
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan kare!

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor

Peş peşe zamlar sonrası bakanlık harekete geçti! İndirim geliyor
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e çoşkulu karşılama

Serbest bırakıldı, krallar gibi karşılandı