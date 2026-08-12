CHP'de 5 il başkanlığına yeni atama

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" sürüyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

5 İLE DAHA ATAMA YAPILDI

Sarı, örgütlerin hazır olması için ise yeni atamalar yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda da 5 ile yeni atama daha yapıldı.

Buna göre;