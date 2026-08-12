Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında ve artan akaryakıt maliyetlerini frenlemek amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca vatandaşı ve üreticiyi yakından ilgilendiren kritik düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorindeki ÖTV tutarlarında indirime gidilmesi için yeni bir düzenleme hazırladı.
  • ÖTV indirimi kararının bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.
  • Düzenlemenin motorin fiyatlarını düşürerek başta nakliyeciler ve sanayiciler olmak üzere lojistik ve üretim maliyetlerini azaltması hedefleniyor.

Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının yurt içindeki akaryakıt maliyetlerine yansımasını en aza indirmek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyon sürecini destekleyecek önemli bir adım daha atıyor. Daha önce fiyat dalgalanmalarını tüketiciye yansıtmamak adına "Eşel Mobil Sistemi"ni devreye alan Bakanlık, bu kez doğrudan motorindeki ÖTV yükünü aşağı çekecek yeni bir çalışma hazırladı.

NAKLİYECİ VE SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Hazırlanan yeni ÖTV düzenlemesi, sadece bireysel araç sahiplerini değil, üretim ve tedarik zincirinin belkemiğini oluşturan kesimleri de doğrudan rahatlatacak. Başta taşımacılık sektörü olmak üzere, nakliyeciler ve sanayicilerin temel gider kalemi olan motorin fiyatlarında sağlanacak bu indirimle, lojistik ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu hamlenin, etiket fiyatlarındaki artış hızını da yavaşlatması öngörülüyor.

GÖZLER BU GECE RESMİ GAZETE'DE

Milyonların cebini rahatlatacak ve enflasyonla mücadeleye ivme kazandıracak olan söz konusu indirim çalışmasında hazırlıklar tamamlandı. Akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına doğrudan düşüş olarak yansıması beklenen kararın, bu gece yarısı yayımlanacak Resmi Gazete'de yer alması ve vakit kaybetmeden yürürlüğe girmesi planlanıyor.

"MOTORİN ÜZERİNDEN ALINAN ÖTV TUTARLARINDA İNDİRİME GİDECEK"

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maliye, enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek. Düzenleme, bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Lütfetmişler ,bindirimden biraz indirim yapalım demişler

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Günaydınnn. senelerdir vergini vergisini ödeyen uyuyan milletime günaydın. Önce KDV koyuyorlar ardından birde yüksek oranda ÖTV:)) Dağ fare doğurmaz indirim üç beş lirayı bulur inşallah

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Zamları Allah yapıyor diyorlardı maliye bakanı şirk mi koşuyor yani

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ne indirimi ? Petrol fiyatları yükeslmeye devam ediyor. Anlaşma çok uzak. Bindirmeyin de..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Görünen köye bile gidemez olmuş bir ekonomi! Bu mu , çıkılan yol?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti

Fenerbahçe'de ayrılık! Maç bitince taraftarlara veda etti

'Markete gidiyorum' diyerek çıktı, site bahçesinde ölü bulundu

'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, site bahçesinde ölü bulundu
Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları

Fenerbahçe, Lukaku'yu sağlık kontrolüne soktu! İşte sonuçları
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı, 2 at telef oldu

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 2 işçi yaralandı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım

Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Plajlarda çanta çalarken suçüstü yakalandı! Mesleği şaşkına çevirdi

Edebiyat öğretmeni yüz kızartıcı suçtan gözaltında