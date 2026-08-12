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Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu

Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu Haber Videosunu İzle
Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu
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Hadise, Altınoluk konserinde sergilediği sıra dışı sahne şovuyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, performansının bir bölümünde kendisini sahne basamaklarına bırakarak yerde dans etti.

Hadise, yaz turnesi kapsamında Altınoluk’ta sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde binlerce müzikseveri coşturan ünlü şarkıcı, enerjisi ve dans şovlarıyla geceye damga vurdu.

SAHNEYE KENDINI BIRAKTI

Konser sırasında sevilen şarkılarından Ara Beni’yi seslendiren Hadise, performansının bir bölümünde sahne basamaklarına uzandı. Ünlü şarkıcı, dansçılarıyla birlikte gerçekleştirdiği koreografi sırasında yerde dans etti.

Hadise’nin dikkat çeken dans performansı, konser alanındaki seyircilerin ilgisini çekti. Şarkıcının sahnedeki enerjisi gece boyunca hız kesmedi.

Yoğun ilgi gören konserde, 3 bin 500’ü aşkın müziksever Hadise’nin şarkılarına hep birlikte eşlik etti.Özellikle Ara Beni performansında ortaya çıkan kalabalık koro, konserin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Hadise, Altınoluk sahnesinde sergilediği dansları ve sahne şovlarıyla izleyenlere hareketli bir gece yaşattı.

Kaynak: Haberler.com
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