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AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te 467 oyla kabul edilen çerçeve yasanın ardından hükümeti hedef alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na sert yanıt verdi. Hatimoğulları'nın eleştirilerini kınayan Çelik, "Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ardından hükümeti hedef alan açıklamalarını kınadı.
  • Çelik, Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkışı 'soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak' ele almasını kınadı ve açıklamasını düzeltmesini istedi.
  • Hatimoğulları, süreç yasasının kabulünün ardından Türkiye'nin barış için daha iyi bir noktada olabileceğini ancak Kürt meselesinin bu açılımları engellediğini ve bu sorunun devam ettiği sürece barış çağrılarının karşılık bulmadığını ifade etti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ardından yaptığı açıklamada hükümeti hedef almasına sert yanıt verdi. Çelik, Hatimoğulları'nın açıklamalarını kınayarak, "Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Meclis'te kabul edilen çerçeve yasanın ardından Ak Parti'ye ve hükümete yönelik eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt vererek sert tepki gösterdi.

"PARTİMİZİ VE HÜKÜMETİMİZİ HEDEF ALMASI..."

Meclis'te elde edilen geniş uzlaşıya dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir" ifadelerine yer verdi. 

"İNSANLIK İTTİFAKININ EN GÜÇLÜ SESİ TÜRKİYE'DİR"

Türkiye'nin Filistin konusundaki net duruşunu vurgulayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir" dedi. 

"NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE SAHİP ÇIKARAK ELE ALMASINI KINIYORUZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'na çağrıda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada 'insanlık ittifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."

HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, süreç yasasının TBMM’de kabul edilmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede şunları dile getirmişti: "Herkes barış istiyor. Bu konuda toplumda hani gidin, sokağa çıkın, mikrofon uzatın, 'Ben savaş istiyorum' diyen kimse çıkmaz. Yani bu savaşın bu ülkeye neler kaybettirdiğini hepimiz biliyoruz. Bakın bugün Türkiye'de, devleti bu sürece gelmek konusunda ikna eden en temel koşulların dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Türkiye bölgede hem barış konusunda, dostluk konusunda, ülkeler arası ilişkilerde çok daha iyi bir noktada olamaz mıydı? Olurdu. Ama hep ayağına ne dolandı? Kürt meselesi ve Kürt sorunu dolandı. Sürekli bu kartı masada diri tuttu. Dolayısıyla burada Türkiye yapacağı birçok açılımda... Elinde kaldı birçok açılım. En basit örneği; mesela İsrail'e 'Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: 'E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç' dedi, 'Öldürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışı, barışın çağrısını yaparken de Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor. Bunu her açıdan öyle düşünün. Ticari, kültürel ilişkiler, diplomatik ilişkiler... Her açıdan. Bu işin ekonomik maliyeti o kadar yüksek ki... Yani Türkiye'de 3 trilyon dolar, yanlış bilmiyorsam rakamı, oranında devasa bir bütçe harcandı."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

aman aman neler oluyor böyle, yine kandırıldık Allah bizi affetsine doğru gidiyor sanki:))))

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Daha dur , bu başlangıç. Arkasından neler gelecek neler..

yanıt9
yanıt3
Haber Yorumlarıİsmail Özgen:

Gazikerimiz eylemde haberini yapar mısınız

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

yapmaz, çünkü dün pirim ve plaket aldılar

yanıt16
yanıt4
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

sence? :)

yanıt7
yanıt4

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