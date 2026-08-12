Öldü denilen futbolcu morgda dirildi

Genç futbolcunun yaşamını yitirdiğinin duyurulması üzerine Katsina United Kulübü bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü Niger Tornadoes maçında yaşanan tıbbi acil durumun ardından yeni transferimiz Chinedu Ozor'un trajik vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Düşüncelerimiz, dualarımız ve gücümüz ailesi ve sevenleriyle birlikte. Huzur içinde uyu Savaşçı."

Nijerya Premier Futbol Ligi yönetimi ile oyuncunun eski kulüpleri Kano Pillars, Rivers United ve Heartland de başsağlığı mesajları paylaştı.

Cenaze hazırlıklarının yapıldığı sırada morgda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Otopsi masasına alınan Ozor'un elini hareket ettirdiği ve hafif yaşam belirtileri gösterdiği fark edildi. Morg görevlileri ve sağlık personeli, futbolcuyu zaman kaybetmeden yeniden hastanenin acil servisine, ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne (YBÜ) sevk etti.

ESKİ KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ozor'un eski kulübü Heartland, gelişmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Güvenilir kaynaklar, Chinedu Ozor'un hareket belirtileri göstermesinin ardından morgdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını doğrulamıştır. Şu anda oksijen desteğine bağlı durumda ve doktorlar kendisini hayata döndürmek için yoğun bir çaba sarf ediyor."

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağustos ayı başında Katsina United kadrosuna katılan Chinedu Ozor'un Katsina Genel Hastanesi'nde oksijen cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorların 28 yaşındaki futbolcunun durumunu stabilize etmek için zamana karşı yarıştığı öğrenildi.