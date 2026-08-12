11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası

Türkiye Basın Federasyonunun 11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Törende; gazete, televizyon, radyo ve dijital yayıncılık alanlarında fark yaratan gazeteciler ile medya kuruluşlarının başarıları taçlandırıldı.

ÖDÜL ALANLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Ödül olmaya hak kazanan kurumları ve medya mensuplarını gönderdiği notla tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu isimleri belirleyen jüri üyelerimizi ayrıca kutluyorum. Sizlerin vasıtasıyla halkımızın doğru, güvenilir ve tarafsız bilgiye ulaşması için canla başla çalışan bütün basın emekçisi kardeşlerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gazze'de şehit edilenler başta olmak üzere haber peşinde koşarken hayatını kaybeden basın mensuplarına Cenab-ı Haktan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BASIN, İNSANIMIZIN SESİNİ TAŞIYAN TEMEL MECRALARDAN BİRİDİR"

Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir konuşma gerçekleştirdi. Yılmaz, "Gazetecilik doğru bilgiyi ve gerçek haberi sorumlu, adil ve hakkaniyetli bir anlayışla halka, millete aktarma çabasıdır. Toplumun ve hayatın aynası olan basın, insanımızın sesini ve ülkemizin müşterek hafızasını taşıyan temel mecralardan biridir. Meslek etiği ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde alın ve fikir teri döken her medya mensubu halkın doğru ve güvenilir habere erişiminin teminatıdır. Gerçeklerin halı altına süpürüldüğü bir medya düzeninde hakikatin, demokrasinin, milli iradenin ve vicdanın sesi kısılır" ifadelerini kullandı.

YILIN İNTERNET HABER SİTESİ HABERLER.COM

Görkemli törende Haberler.com, ‘Yılın İnternet Haber Sitesi’ ödülünün sahibi oldu. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.

"GURURLUYUZ"

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, 20 yıldır işlerini en iyi şekilde yapma gayreti içinde olduklarını belirterek duydukları gururu dile getirdi. Teymur, "Dijital medya alanında Haberler.com olarak sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın elinden ödülümüzü aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajıyla onurlandırdığı bir ödül töreni oldu. Gururluyuz, 20 yıldır işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tüm okurlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

"BU ÖDÜL HUMMALI BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Haberler.com, dijital medyadaki başarısını tescillediğini belirten Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, bu anlamlı başarının arkasında büyük bir emek olduğunu vurguladı. Yıl boyunca tüm gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde okurlara ulaştırmak için yoğun bir tempoyla çalışan editör ve destek ekibinin hummalı çabasına dikkat çeken Teymur, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Haberler.com olarak çok anlamlı bir ödül aldık. Bu ödül ekibimizin, haber merkezimizde çalışan 60'dan fazla editörün ve diğer yardımcı ekiplerin hummalı çalışmasının ürünü. Yıl boyunca tüm haberleri hızlı ve doğru bir şekilde okurlara ulaştırdık. Her gün 5 milyon kişi gerçekleri, olayların detaylarını haberlerimizden öğrendi. Haberler.com ekibinin çalışması bu şekilde taçlandırılmış oldu. Programı düzenleyen Türkiye Basın Federasyonu'na ve ödülü takdim eden Sayın Cevdet Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Ekibimizi, genel yayın yönetmenimizi, yazı işleri müdürümüzü, editörlerimizi ve diğer birimlerde çalışan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

SİNAN BURHAN KÜRSÜDE BASIN MENSUPLARININ TALEBİNİ İLETTİ

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, törende yaptığı konuşmada basın mensuplarının pasaport talebini yineledi. Yeşil pasaport konusunda çok fazla talep bulunduğunun farkında olduklarını belirten Burhan, gri pasaport olarak da adlandırılan görev pasaportunun kapsamının genişletilmesini talep ederek, ilk etapta basın mensuplarının eş ve çocuklarının da bu haktan yararlanmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com