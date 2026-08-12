Mamak Belediyesi’nin ihale trafiği: 29 günde 5 iş, 5’inde de aynı şirket

Mamak Belediyesi'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği çöp aracı ve ekipmanlarına ilişkin alımlar incelendiğinde dikkat çeken bir ihale trafiği ortaya çıktı.

Kamuya açık ihale kayıtlarına göre EMKAR Temizlik Peyzaj Turizm Nakliye Gıda İnşaat Bilişim Taşımacılık Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mayıs ve Haziran 2025 döneminde çöp kasası alımı, bakım-onarım ve çöp kamyonu alımlarında art arda yüklenici olarak yer aldı.

İLK İŞ 29 MAYIS'TA

İncelenen kayıtlardaki ilk işlem 29 Mayıs 2025 tarihli 2025/811510 numaralı ihale oldu. 6 adet 15+1,5 metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı ikinci el çöp kasası alımının yaklaşık maliyeti 2 milyon 654 bin TL olarak hesaplandı.

İş için EMKAR ile 2 milyon 610 bin TL bedelle sözleşme imzalandı. Kamuya açık ihale sonuç verilerinde söz konusu işlemde bir geçerli teklif bulunduğu görülüyor.

5 GÜN SONA YENİ ALIM

Takvimler 3 Haziran 2025'i gösterdiğinde bu kez 15+1,5 metreküp hidrolik sıkıştırmalı ikinci el çöp kamyonu kasası alımı için başka bir ihale gerçekleştirildi.

2025/828557 numaralı işte de yüklenici EMKAR oldu.

Kamuya açık kayıtlara göre pazarlık usulüyle gerçekleştirilen işin ardından EMKAR ile 17 Haziran 2025 tarihinde sözleşme imzalandı.

BİR GÜN SONRA BAKIM-ONARIM

İhale kayıtlarında 4 Haziran 2025 tarihinde bu kez çöp kasalarının bakım ve onarımına ilişkin doğrudan temin kaydında EMKAR'ın adı görülüyor.

Böylece şirket birkaç günlük dönem içerisinde Mamak'ın çöp ekipmanlarına ilişkin farklı alımlarında art arda karşımıza çıkıyor.

13 HAZİRAN'DA YENİDEN EMKAR

13 Haziran 2025 tarihinde ise belediyeye ait 8 adet 15+1,5 metreküp kapasiteli çöp kasasının bakım ve onarımı için 2025/867235 numaralı ihale gerçekleştirildi.

İşin yaklaşık maliyeti 2 milyon 560 bin TL seviyesinde hesaplandı.

EMKAR ile imzalanan sözleşmenin bedeli ise 2 milyon 320 bin 190 TL oldu.

Kamuya açık sonuç kayıtlarında bu işlemde de bir geçerli teklif bulunduğu görülüyor.

EN BÜYÜK SÖZLEŞME AY SONUNDA GELDİ

26 Haziran'da bu kez Mamak Belediyesi Personel Limited Şirketi 5 adet 8+1 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp kasalı kamyon alımı için ihaleye çıktı.

2025/847410 numaralı ihale, diğer bazı işlemlerin aksine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirildi.

İşin yaklaşık maliyeti 13 milyon 625 bin TL olarak hesaplandı.

İhale sonucunda EMKAR ile 12 milyon 170 bin TL bedelle sözleşme imzalandı.

Kamuya açık sonuç kayıtlarında bu işlemde de bir geçerli teklif bulunduğu görülüyor.

BEDELİ TESPİT EDİLEN SÖZLEŞMELER 19 MİLYON TL'Yİ AŞTI

İncelenen ve sözleşme bedeli kamuya açık kayıtlardan tespit edilebilen işlemlerin toplamı 19 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise işlemlerin tarihleri: 29 Mayıs, 3 Haziran, 4 Haziran, 13 Haziran ve 26 Haziran.

Yaklaşık bir aylık zaman diliminde gerçekleştirilen işlemlerin tamamı çöp araçları, çöp kasaları veya bunların bakım-onarım işleriyle ilgili. İncelenen işlemlerin tamamında aynı şirketin adı bulunuyor.

29 GÜNDE DEĞİŞMEYEN İSİM: EMKAR

Tek geçerli teklif verilmesi veya aynı şirketin kısa aralıklarla birden fazla iş alması, tek başına usulsüzlük kanıtı değil. Ancak bu durum kamuoyunun yanıt bekleyen sorularını ortadan kaldırmıyor: Mamak Belediyesi ve bağlantılı birimlerin çöp araçları ile ekipmanlarına ilişkin beş ayrı işi neden 29 gün içinde aynı şirkete gitti? Bazı ihalelerde rekabet neden tek geçerli teklifle sınırlı kaldı?

Kamuya açık kayıtların ortaya koyduğu tablo net: İşlerin kapsamı ve ihale yöntemleri farklı olsa da tarihler değişti, yapılan iş değişti; yüklenici değişmedi. 29 Mayıs’tan 26 Haziran’a uzanan ihale trafiğindeki beş işin beşinde de aynı isim vardı: EMKAR.

Kaynak: Haberler.com