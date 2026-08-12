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Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
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Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna katmak için saatleri saydığı Belçikalı dünya yıldızı Romelu Lukaku'nun transferi, golcü futbolcunun çocukluk yıllarına uzanan Ankara hikayesini yeniden gündeme getirdi. Babası Roger Lukaku'nun 1990'lı yıllarda Gençlerbirliği forması giydiği dönemde kulüp tesislerinde büyüyen ve camiada "Angara Bebesi" olarak anılan Lukaku, yaklaşık 30 yıl sonra bu kez Süper Lig'in transfer bombası olarak Türkiye'ye dönüyor.

  • Fenerbahçe, Napoli'de forma giyen 33 yaşındaki Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu 6 milyon Euro bonservis bedeli ve performans primleri karşılığında transfer etti.
  • Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla Türkiye'de oynadı ve o dönemde küçük Romelu 'Angara Bebesi' olarak anılıyordu.
  • Romelu Lukaku, babasının Türkiye'deki futbol yolculuğundan yaklaşık 30 yıl sonra Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye dönüyor.

Hücum hattını dünya çapında tecrübeli bir golcüyle takviye eden Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Napoli'de forma giyen 33 yaşındaki Belçikalı santrfor Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli yönetimin İtalyan ekibiyle 6 milyon Euro bonservis bedeli ve başarıya dayalı performans primleri karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.

Kişisel şartlarda da kulüple mutabakata varan tecrübeli golcü, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli formayı resmi olarak sırtına geçirecek.

"ANGARA BEBESİ" LUKAKU

Transferin netleşmesiyle birlikte Lukaku ailesinin Türkiye ile olan nostaljik bağı da yeniden gündeme geldi. Romelu Lukaku'nun babası Kongolu eski milli futbolcu Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Süper Lig ekibi Gençlerbirliği formasıyla Türkiye'de mücadele etti.

O dönem kırmızı-siyahlı formayla 30'a yakın maça çıkan Roger Lukaku'nun antrenmanlardaki en yakın eşlikçisi ise henüz çocuk yaştaki oğlu Romelu'ydu.

Babasıyla birlikte Gençlerbirliği tesislerinde vakit geçiren, sempatik tavırlarıyla kulüp çalışanlarının ve futbolcuların sevgisini kazanan küçük Romelu, o yıllarda başkent camiasında "Angara Bebesi" olarak anılıyordu.

30 YIL SONRA YENİDEN TÜRKİYE

Babasının Ankara'daki futbol yolculuğundan yaklaşık 30 yıl sonra Romelu Lukaku, bu kez dünya futbolunun en önemli santrforlarından biri olarak Türkiye'ye adım atıyor.

Eylül 2025'te hayatını kaybeden baba Roger Lukaku'nun miras bıraktığı futbol genlerini dünya devlerinde sergileyen Romelu Lukaku; Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli'nin ardından kariyerindeki yeni sayfayı Fenerbahçe çatısı altında açmaya hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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