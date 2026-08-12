Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı

Murat Yıldırım ile İman Elbani çifti, ailelerini büyütmek için gün sayıyor. 2016 yılında hayatlarını birleştiren çift, Ekim 2022’de kızları Miray’ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çiftten yıllar sonra bir güzel haber daha geldi. İman Elbani’nin hamile olduğu öğrenilirken, çift de mutluluklarını paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Elbani’nin hamileliğinde artık son döneme girildi. 9 aylık hamile olan ünlü oyuncunun doğumunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Böylece Miray da kısa süre içerisinde abla olacak. Yıldırım ve Elbani çifti ise ikinci kez çocuk sahibi olmanın heyecanını yaşayacak.

Kaynak: Haberler.com