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Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı forvetle 1+1 yıllık anlaşmaya varırken, Napoli'ye ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Fenerbahçe yeni forvetini resmen açıkladı. 

LUKAKU TRANSFERİNDE MUTLU SON

Sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Oğuz Çetin, canlı yayında Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi önemli kulüplerin formasını giyen Lukaku'nun Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosundaki en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.

MALİYETİ DE BELLİ

İddiaya göre; Fenerbahçe, 33 yaşındaki golcü için Napoli'ye 6 milyon Euro bonservis verecek.

Sözleşmede 2 milyon Euro’luk da satın alam opsiyonu yer alacak.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıManchini:

Bu fenerbahçe bu senede yine deli edecek bizleri yine rezil kepaze olacağız

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