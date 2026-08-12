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Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak

Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
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Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, can güvenliği açısından vatandaşların yasağa uyması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, denizde oluşabilecek tehlikelere karşı tedbirli olunmasını istedi.

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13-16 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyı illerimizde denize girmek, valilikler tarafından yasaklanıyor. Ancak kuvvetli fırtına ve şiddetli rüzgarlarla birlikte oluşan devasa dalgalara ve yasaklara rağmen yine denizlere giden vatandaşlar, hem kendi hayatlarını, hem de kendilerini kurtarmaya çalışan insanların hayatlarını tehlikeye atıyor.

ÇOK SAYIDA BOĞULMA VAKASI

Geçtiğimiz hafta yasaklara rağmen denize giden çok sayıda kişi boğularak hayatını kaybederken, çeşitli kıyı ilerimizde ise 10'dan fazla kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

VALİLİK DUYURDU: DENİZE GİRMEK YASAK

Zonguldak Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 13-16 Ağustos 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı, can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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