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Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı

Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı Haber Videosunu İzle
Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı
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Arabesk müziğin unutulmaz isimleri Cansever ve Güllü’nün yıllar önce birlikte çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Görüntülerde yan yana olan iki sanatçının neşeli anları dikkat çekerken, Cansever’in Güllü’yü yanağından öptüğü anlar da kameraya yansıdı.

  • Cansever ve Güllü, yıllar önce Rusya'daki bir düğünde birlikte sahne aldı ve kamera karşısına geçti.
  • Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.
  • İddianamede baş şüpheli kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yıllar önce Rusya’da bir düğünde birlikte sahne alan Cansever ve Güllü, organizasyonun ardından kamera karşısına geçti. Cansever’in “Çok güzel bir düğüne imza attık. Rusya halkına öpücükler olsun, görüşürüz. Başka düğünler inşallah” sözleriyle hayranlarına seslendiği görüntülerde, iki sanatçının samimi halleri dikkat çekti.

Cansever’in Güllü’yü yanağından öptüğü anların da yer aldığı görüntüler, iki sanatçının bugün hayatta olmaması nedeniyle duygusal anlar yaşattı.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNDE İDDIANAME TAMAMLANDI

Görüntülerin yeniden gündeme gelmesinin ardından Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yaşanan son gelişme de dikkat çekti. Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

İddianamede baş şüpheli olarak yer alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Güllü’nün ardından Cansever’in de hayatını kaybetmesiyle, yıllar önce aynı karede yer alan iki sanatçıdan geriye şarkıları ve görüntüleri kaldı.

Bir zamanlar birlikte sahneye çıkan, birlikte gülen ve Rusya’daki hayranlarına selam gönderen Cansever ile Güllü’nün bu eski görüntüleri, iki sanatçının sevenlerini bir kez daha duygulandırdı

Kaynak: Haberler.com
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