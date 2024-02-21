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Yılmaz Erdoğan Haberleri

Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan Biyografisi

Doğum YeriHakkari / Türkiye
Doğum Tarihi5.11.1968

Yılmaz Erdoğan Kimdir ?

Yılmaz Erdoğan, 5 Kasım 1968’de Hakkari’de doğdu. Erdoğan, “Olacak O Kadar”, “Umut Taksi” gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türk filmi olma özelliğine sahip olan “Vizontele”nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi. Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı. Çocukluğu Ankara Aydınlıkevler’de geçti. Deniz Erdoğan ve Mustafa Erdoğan isimli iki ka
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Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti

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Yılmaz Erdoğan - 28.09.2023
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