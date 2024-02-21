Yılmaz Erdoğan Haberleri
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İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi
Dilber şarkısı sonrası sahne fiyatı 5 bin TL'den 300 Bin TL'ye çıkan şarkıcı itibar suikastlığına uğradığını söyledi
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Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
İnci Taneleri dizisinden 2. fragman! Dilber'den çok konuşulacak yeni pavyon dansı
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Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi 'İnci Taneleri' yakında Kanal D'de başlıyor
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Yılmaz Erdoğan, Metin Uca için taziye mesajı yayınladı: Mekanın cennet olsun kuzen
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Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti
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Organize İşler filminin sonunda ne oluyor? Organize İşler final sahnesi İZLE! Organize İşler filmi nasıl bitiyor?
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yılmaz Erdoğan kimdir? Yılmaz Erdoğan hayatı ve biyografisi
Atilla Taş, Erdoğan'ın elinden ödül alan Yılmaz Erdoğan'ı eleştirirken baltayı taşa vurdu
Organize İşler dizi mi oluyor? Organize İşler ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Organize İşler nerede çekildi? Organize İşler oyunları kim, konusu nedir?
Demet Akbağ 15 yıl sonra tiyatro sahnesine çıktı, usta sanatçılar oyunu ön sıradan izledi
Demet Akbağ'ın oynadığı "Aydınlıkevler" oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü
Film gibi akü hırsızlığı...Marşa bastı, kamyonetinin 2 aküsünün de çalındığını fark etti
Ekşi Elmalar nerede çekildi? Ekşi Elmalar ne zaman çekildi? Ekşi Elmalar konusu nedir? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimlerdir?
Çok Güzel Hareketler 2'de Fatmanur Tezcan ile Hilmi Deler sessiz sedasız ayrıldı
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