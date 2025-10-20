Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman çıkacak? Netflix duyurdu

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman çıkacak? Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında sinemaya kazandırdığı "Organize İşler" serisi, yeni bir hikâyeyle ekrana dönüyor. BKM Film imzalı "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisi, izleyiciyi yeniden Asım Noyan ve ekibinin organize dünyasına götürecek.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU

2005 yapımı "Organize İşler" filmi, İstanbul'un suçla iç içe geçmiş arka sokaklarında geçen bir aksiyon-komedi hikayesiydi. Filmde oto hırsızlığı yapan bir çetenin lideri Asım Noyan'ın, intihar etmek üzere olan Süpermen kostümlü Samet'le karşılaşmasıyla başlayan olaylar, çetenin iç dinamiklerini ve komik dolandırıcılık hikayelerini konu almıştı. Bu film, hem karakterleriyle hem de şehir mizahını yansıtan diliyle büyük ilgi görmüştü.

Serinin 2019'da gösterime giren "Organize İşler: Sazan Sarmalı" filminde ise Asım Noyan ve çetesi, "sazan sarmalı" adını verdikleri bir dolandırıcılığın içine girmişti. Ancak Asım'ın kızı Nazlı da bu işe karışınca olaylar içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Yeni dizi "Organize İşler: Karun Hazinesi" bu iki filmin devamı niteliğinde olacak ve hikayeyi yeni karakterler, yeni dolandırıcılık hikayeleri ve sürpriz gelişmelerle genişletecek.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin oyuncu kadrosu oldukça geniş ve dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Yılmaz Erdoğan yeniden Asım Noyan karakterine hayat verirken, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola da başrollerde yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, serinin "Sazan Sarmalı" filminde canlandırdığı Sarı Saruhan karakteriyle dizideki yerini koruyacak. Bu güçlü kadroya, son olarak deneyimli oyuncu Menderes Samancılar da Meftun Baba rolüyle dahil oldu.

Dizide ayrıca Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut gibi birçok tanınmış isim yer alıyor. Bu geniş kadro, serinin mizahını ve enerjisini yeniden izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan bir yapıyı ortaya koyuyor. BKM Film'in yapımcılığını üstlendiği proje, Yılmaz Erdoğan'ın hem senarist hem yönetmen olarak geri dönüşünü simgeliyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN?

Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Organize İşler: Karun Hazinesi" dizisinin çok yakında yayınlanacağı belirtildi. Ancak yapımın kesin yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Dizi, Netflix kütüphanesinde yer alacak ve tüm bölümler dijital platform üzerinden izlenebilecek.

Serinin önceki filmlerinin sinema salonlarında büyük ilgi görmesinin ardından, dizinin dijital platforma özel olarak hazırlanması dikkat çekiyor. Yayın tarihiyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak ve dizi, "Organize İşler" evreninin televizyon formatındaki ilk projesi olarak izleyiciyle buluşacak.