Vizontele filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Vizontele filmi oyuncuları kim, konusu ne?

2001 yılında vizyona girerek milyonlarca sinemaseverin beğenisini kazanan Vizontele, yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz'ın yer aldığı film hakkında "Vizontele nerede çekildi, ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?" soruları yeniden gündemde yer alırken, yapımın Van'ın Gevaş ilçesinde çekildiği ve 1970'li yıllarda Anadolu'ya televizyonun gelişini konu aldığı biliniyor.

VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Vizontele filminin çekimleri, Van'ın Gevaş ilçesi başta olmak üzere Van'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin geçtiği kasaba atmosferini yansıtmak için dönemin dokusuna uygun dekorlar hazırlanırken, Van Gölü çevresi ve doğal güzellikleri de birçok sahnede kullanıldı. Film, Anadolu'nun sıcak ve samimi yaşamını başarılı bir şekilde beyaz perdeye taşıdı.