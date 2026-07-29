Vizontele filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Vizontele filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Vizyona girdiği günden bu yana Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında gösterilen Vizontele filmi, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi. İzleyiciler, "Vizontele filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?", "Vizontele filmi oyuncuları kim, konusu ne?" sorularının yanıtını araştırırken, Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak imzalı yapımın çekim yerleri, yıldız oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesi yeniden merak konusu oldu.
2001 yılında vizyona girerek milyonlarca sinemaseverin beğenisini kazanan Vizontele, yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz'ın yer aldığı film hakkında "Vizontele nerede çekildi, ne zaman çekildi, konusu ne ve oyuncuları kimler?" soruları yeniden gündemde yer alırken, yapımın Van'ın Gevaş ilçesinde çekildiği ve 1970'li yıllarda Anadolu'ya televizyonun gelişini konu aldığı biliniyor.
VİZONTELE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Vizontele filminin çekimleri, Van'ın Gevaş ilçesi başta olmak üzere Van'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin geçtiği kasaba atmosferini yansıtmak için dönemin dokusuna uygun dekorlar hazırlanırken, Van Gölü çevresi ve doğal güzellikleri de birçok sahnede kullanıldı. Film, Anadolu'nun sıcak ve samimi yaşamını başarılı bir şekilde beyaz perdeye taşıdı.
VİZONTELE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yılmaz Erdoğan ile Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği Vizontele'nin çekimleri 2000 yılında tamamlandı. Film ise 2 Şubat 2001 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türk sinemasının en başarılı filmleri arasına adını yazdırdı.
VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NE?
Vizontele, 1970'li yıllarda televizyonun ilk kez Anadolu'daki küçük bir ilçeye ulaşmasını mizahi ve duygusal bir dille anlatıyor. Televizyonun kasabaya gelişiyle birlikte yaşanan heyecan, şaşkınlık ve değişim süreci, birbirinden renkli karakterler üzerinden izleyiciye aktarılıyor. Film, sadece televizyonun gelişini değil, aynı zamanda dostluk, dayanışma, umut ve değişimin insanlar üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.
VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Vizontele, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin başlıca oyuncuları şunlardır:
• Yılmaz Erdoğan
• Demet Akbağ
• Altan Erkekli
• Cem Yılmaz
• Tarık Akan
• Zeki Alasya
• Cezmi Baskın
• Bican Günalan
• Şebnem Sönmez
• Erdal Tosun
• Mesut Çakarlı
• İclal Aydın
VİZONTELE NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?
Aradan geçen yıllara rağmen Vizontele, hem sıcak hikâyesi hem de unutulmaz karakterleriyle izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Anadolu kültürünü samimi bir anlatımla beyaz perdeye taşıyan yapım, mizah ile dramı başarılı şekilde harmanlaması sayesinde her yayınlandığında yeniden ilgi görüyor. Güçlü oyunculuk performansları, etkileyici senaryosu ve nostaljik atmosferiyle Vizontele, Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yer almaya devam ediyor.