Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı.

SİYASET VE SANAT DÜNYASI AKIN ETTİ

AKM'de düzenlenen törenin ardından Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Son yolculuğuna uğurlanan Önder'in cenazesine siyaset ve sanat dünyasından isimler adeta akın etti.

YILMAZ ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze töreninde Yılmaz Erdoğan ve İbrahim Tatlıses de yer aldı. Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğunda tabutunun başına giden Yılmaz Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

İbrahim Tatlıses, cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldığı görüldü.