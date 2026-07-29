Vizontele 3 ne zaman çıkacak? Yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Vizontele serisinin üçüncü filmiyle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. Filmin vizyon tarihi, konusu ve kadrosuna dair yapılacak resmi açıklamalar beklenirken, Vizontele 3'ün ne zaman izleyiciyle buluşacağına ilişkin detaylar sinema tutkunlarının gündemindeki yerini koruyor.

VİZONTELE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK? YILMAZ ERDOĞAN'DAN 2027 MÜJDESİ

Türk sinemasının en sevilen yapımları arasında gösterilen Vizontele serisi yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla birlikte Vizontele 3 ne zaman çıkacak? sorusu yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Usta sanatçı, filmin 2027 yılında vizyona girmesinin planlandığını duyurdu.

Uzun süredir üçüncü filmi bekleyen sinemaseverler için gelen açıklama büyük heyecan yaratırken, Vizontele serisinin yeni hikâyesi ve oyuncu kadrosuna ilişkin detaylar da merak edilmeye başlandı.

VİZONTELE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yılmaz Erdoğan, katıldığı televizyon programında Vizontele 3 projesinin hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre filmin 2027 yılında sinemalarda gösterime girmesi hedefleniyor. Henüz net bir vizyon tarihi paylaşılmasa da yapımın gelecek yıl beyaz perdede izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Bu açıklamayla birlikte yıllardır beklenen devam filminin resmen gündeme gelmesi, serinin hayranlarını sevindirdi.

YILMAZ ERDOĞAN'DAN SİNEMA VURGUSU

Programda sinema sektörünün yeniden canlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz Erdoğan, salonların eski hareketli günlerine dönmesinin önemine dikkat çekti. Yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Erdoğan, bu yıl farklı bir yapımı tamamladıklarını, gelecek yıl ise Vizontele 3 ile seyirci karşısına çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türk sinemasına yeni ve güçlü yapımlar kazandırma hedefinin sürdüğünü de ortaya koydu.

OYUNCU KADROSU VE KONUSU MERAK EDİLİYOR

Vizontele 3'ün oyuncu kadrosu, konusu ve çekim takvimine ilişkin resmi ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Yapım ekibinden ilerleyen dönemde yapılacak açıklamalarla birlikte filmin hikâyesi, kadroya katılacak isimler ve çekim süreci hakkında daha fazla bilginin netleşmesi bekleniyor.

Serinin önceki filmlerinde yer alan karakterlerin geri dönüp dönmeyeceği de sinemaseverlerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

VİZONTELE SERİSİ NEDEN BU KADAR SEVİLDİ?

2001 yılında vizyona giren ilk Vizontele filmi, televizyonun küçük bir Anadolu kasabasına gelişini sıcak, mizahi ve duygusal bir anlatımla beyaz perdeye taşımıştı. Büyük ilgi gören yapım, Türk sinemasının kült filmleri arasına adını yazdırdı.

2004 yılında gösterime giren Vizontele Tuuba ise farklı bir dönemi ele alarak serinin hikâyesini devam ettirdi. Aradan geçen uzun yılların ardından üçüncü filmin duyurulması, hem serinin hayranlarında hem de sinema sektöründe büyük heyecan oluşturdu.

VİZONTELE 3 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yılmaz Erdoğan'ın 2027 hedefini açıklamasıyla birlikte Vizontele 3 için resmi süreç de başlamış oldu. Vizyon tarihi, oyuncu kadrosu ve hikâyeye ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki aylarda paylaşılması beklenirken, Türk sinemasının unutulmaz serilerinden biri olan Vizontele'nin üçüncü filmi şimdiden yılın en merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.