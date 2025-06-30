Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'de Futbol Sahası Açılışı Heyecanı

Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'de Futbol Sahası Açılışı Heyecanı
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Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz'de kurduğu Düşbelen Spor Kulübü'ne ait futbol sahasını ünlü simaların katılımıyla açtı. Açılışta Erdoğan, futbol tutkusunu ve altyapı konusundaki önemini vurguladı.

Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki futbol sahası açılışına ünlü yağdı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, - MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen ve burada kurduğu film platosunda birçok yapıma ev sahipliği yapan ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, ilçeye futbol kulübü ve futbol sahası da kazandırdı. Erdoğan'ın Köyceğiz'de kurduğu Düşbelen Spor Kulübü'ne ait futbol sahası spor ve sanat dünyasından birçok ünlünün katılımıyla açıldı. Açılışa Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ, Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Caner Erkin, Şükran Ovalı, Ersin Korkut, Kenan Doğulu, Beren Saat ve Belçim Bilgin gibi spor ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı. Sahanın açılış kurdelesini Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yılmaz Erdoğan, Fatih Terim ve ünlü isimler kesti. Açılışın ardından Düşbelen Spor-Altınordu U11 ve U14 takımları arasında dostluk maçı oynandı. Ünlü futbolcular ve sanatçılar da özel maçta karşılaştı. Açılışta konuşan Yılmaz Erdoğan, futbol tutkusunun çocukluk yıllarından beri sürdüğünü belirtip, "Futbol aşkı, insanın içinde başlayınca bitmiyor. En alttan başlamak istedim. 2-3 yıl önce teknik direktörlük lisansı almıştım. U11 takımıyla çalışmaya başladık. Şampiyonluk yaşadık, kupamız da var ama bu saha fikri hep aklımdaydı" dedi. Erdoğan ayrıca, "Herkes altyapı çok önemli diyor, ben de önem verdim. Çocuklara alan tanınsın istedim. Her gün gelip çocuk gibi bakıyorum buraya. Hayatımda böyle bir zemin görmedim. Ben taşların üstünde futbol oynamış biriyim. Bu sahayı görünce insan gururlanıyor. Çocukları yakın köylerden, okul bahçelerinden topladık. Türkiye'de yetenek sıkıntısı yok. Önemli olan onlara alan tanımak. Bu girişimin örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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